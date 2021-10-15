https://ru.sputnik.md/20211015/rezhim-trevogi-energetika-shkola-45526522.html

"Режим тревоги" в энергетике: что будет со школами и медучреждениями

"Режим тревоги" в энергетике: что будет со школами и медучреждениями

Режим тревоги в энергетике в Молдове - что это значит

2021-10-15T10:36+0300

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общество

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молдова

поставки газа

режим тревоги

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В Молдове был объявлен "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за газового кризиса. В связи с этим в правительстве разработали ряд мер, которые необходимо выполнить в определенный срок.Полный список решений и постановлений Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы был опубликован на сайте правительства.Согласно тексту документа, государственным учреждениям предписано принять необходимые меры для недопущения чрезвычайных ситуаций в энергетике.Основные задачиПервые пункты касаются разработки мер для экономии природного газа и электроэнергии, которые не повлияют на основную деятельность предприятий.Так, было решено с 15 октября перейти на использование мазута при производстве электрической и тепловой энергии. 16 500 тонн мазута выделено из государственного резерва.Ряд министерств и предприятий обязаны подготовить компенсационные мероприятия для домохозяйств, промышленных и коммерческих потребителей для смягчения последствий возможного роста цен на газ.Органы центрального и местного публичного управления должны будут разработать решения по экономии природного газа и электроэнергии.На АО Еnergocom возложена обязанность как можно быстрее начать закупать газ на рынках региона.Кроме того, АО "Молдовагаз" должно проинформировать комиссию о необходимых Молдове (речь об обоих берегах Днестра) объемах газа для покрытия его дефицита.Что будет со школами и больницамиМинздрав вместе с органами центрального и местного управления должен оценить основные нужды медицинских учреждений, чтобы обеспечить их работу. В то же время ведомство создаст платформу для постоянной коммуникации со всеми медучреждениями, чтобы предупреждать возможные риски.Министерство образования и исследований также должны будут оценить основные нужды образовательных учреждений. Кроме того, министерству необходимо разработать сценарии продолжения образовательного процесса в условиях "режима тревоги" (дистанционное обучение, приостановка и другое).

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в молдове, молдова, поставки газа, режим тревоги