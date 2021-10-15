https://ru.sputnik.md/20211015/romania-ne-dast-moldove-bez-soglasheniya-gazprom-45549446.html

Румынские СМИ: вряд ли Румыния даст Молдове газ без соглашения с "Газпромом"

Румынские СМИ: вряд ли Румыния даст Молдове газ без соглашения с "Газпромом"

Пресса Румынии: вряд ли Румыния даст Молдове без соглашения с "Газпромом"

2021-10-15T17:35+0300

2021-10-15T17:35+0300

2021-10-15T17:43+0300

общество

в молдове

молдова

"газпром"

молдовагаз

поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну вернулся из Санкт-Петербурга, где проводил переговоры с представителями ПАО "Газпром", и сообщил, что ничего не решено и правительство готовит "план Б". Он предусматривает, что Молдова может воспользоваться "альтернативными источниками". Однако Спыну не сообщил деталей.В то же время журналисты из-за Прута считают маловероятным, что Молдова сможет получать газ через Румынию без согласия "Газпрома".В одном материале, опубликованном в румынских СМИ, сообщается, что "Газпром" - единственная компания, которая может увеличить поставки через точку соединения с Болгарией из Негру Водэ, откуда получает газ и Румыния, оттуда же будет поставляться голубое топливо в Молдову, если возникнет необходимость закупать его из-за Прута."Поставки газа через Румынию в Молдову без соглашения с "Газпромом" будут проблематичны, потому что источником газа должен быть бывший трансбалканский коридор через точку соединения с Болгарией из Негру Водэ, куда идет только российский газ из "Турецкого потока". Маловероятно, что Бухарест сможет предложить газ Кишиневу в отсутствие соглашения с "Газпромом", единственной компанией, способной увеличить поставки через Негру Водэ. Ни в коем случае это не будет дешевый газ, учитывая цену более 400 лей/МВт·ч на румынской товарной бирже, к которой добавляются транспортные расходы", - отмечает автор статьи.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, ранее, 13 октября, Спыну объявил "режим тревоги" в энергетическом секторе. По словам вице-премьера, он просил поставщика продлить контракт на прежних условиях в виду длительных деловых отношений сторон."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, - это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" десятилетия сотрудничества, за которые сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее Спыну был на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По возвращении из России министр признал, что встречи с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером не было. Она состоялась только с Еленой Бурмистровой, вице-председателем "Газпрома" и гендиректором "Газпром экспорта".По словам Спыну, он изначально знал, что встречи с Миллером не получится."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал - 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года - 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", - добавил вице-премьер.Чиновник сказал, что ответа от России пока нет, потому что, по его словам, условия контракта будут обсуждаться в течение текущего месяца. В этом контексте сформирована группа экспертов из Министерства инфраструктуры и регионального развития, "Молдовагаза" и "Газпрома". Переговоры продолжатся на этой неделе.Спыну также добавил, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, у правительства все еще есть альтернативный план.Молдова обратилась с просьбой о продлении контракта еще на год.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен.

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https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html

https://ru.sputnik.md/20211015/moldovagaz-potrebitely-ekonomia-45539834.html

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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа, андрей спыну