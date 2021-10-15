https://ru.sputnik.md/20211015/rossia-perepis-naseleniya-45531633.html
В России стартовала перепись населения
В России стартовала перепись населения
Нынешняя перепись отличается широким использованием передовых информационных технологий.
2021-10-15T13:10+0300
2021-10-15T13:10+0300
2021-10-15T13:10+0300
россия
перепись населения
граждане россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/725/67/7256758_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_18d6f772a1d74c67b6867a974b2b6c4a.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 15 октября, на территории РФ началась Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября, сообщает РИА Новости.Нынешняя перепись отличается широким использованием передовых информационных технологий. Теперь принять участие в ней можно, не только сообщив данные переписчику, но и самостоятельно заполнить форму на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично, но и тут не обошлось без "цифры" — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 миллионов россиян.Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20200711/chislennost-naseleniya--moldovy-sokraschaetsya-vysokimi-tempami-30895666.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/725/67/7256758_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_220aef820d0b947f5b13882a3f21168f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
перепись населения, граждане россии
В России стартовала перепись населения
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik.
В пятницу, 15 октября, на территории РФ началась Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября, сообщает РИА Новости
.
Нынешняя перепись отличается широким использованием передовых информационных технологий. Теперь принять участие в ней можно, не только сообщив данные переписчику, но и самостоятельно заполнить форму на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично, но и тут не обошлось без "цифры" — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.
Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru
. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 миллионов россиян.
Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.