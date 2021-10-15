https://ru.sputnik.md/20211015/rossia-perepis-naseleniya-45531633.html

В России стартовала перепись населения

В России стартовала перепись населения

Нынешняя перепись отличается широким использованием передовых информационных технологий.

2021-10-15T13:10+0300

2021-10-15T13:10+0300

2021-10-15T13:10+0300

россия

перепись населения

граждане россии

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 15 октября, на территории РФ началась Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября, сообщает РИА Новости.Нынешняя перепись отличается широким использованием передовых информационных технологий. Теперь принять участие в ней можно, не только сообщив данные переписчику, но и самостоятельно заполнить форму на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично, но и тут не обошлось без "цифры" — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 миллионов россиян.Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20200711/chislennost-naseleniya--moldovy-sokraschaetsya-vysokimi-tempami-30895666.html

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перепись населения, граждане россии