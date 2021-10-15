https://ru.sputnik.md/20211015/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhd-i-teplo-45518792.html
Самый точный прогноз погоды: дождь и тепло
Самый точный прогноз погоды: дождь и тепло
какой будет погода в Молдове
2021-10-15T07:00+0300
2021-10-15T07:00+0300
2021-10-15T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
народные традиции
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +13 до +15.Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8...+9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметы15 октября мы отмечаем церковный праздник святых мучеников Куприяна и Устиньи. В этот день начинается сильный листопад. Наши предки 15 октября сеяли озимые культуры. Девушки в этот день ходили на посиделки и обсуждали девичьи секреты.15 октября – удачный день для рукоделия и рыбалки. В этот день активизируется злая сила, которая может попутать слабых людей – больных или пьяных. Часто злые духи прикидываются уличными животными.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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прогноз погоды, народные приметы, народные традиции
Самый точный прогноз погоды: дождь и тепло
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +13 до +15.
Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8...+9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.
Праздники и народные приметы
15 октября мы отмечаем церковный праздник святых мучеников Куприяна и Устиньи. В этот день начинается сильный листопад. Наши предки 15 октября сеяли озимые культуры. Девушки в этот день ходили на посиделки и обсуждали девичьи секреты.
15 октября – удачный день для рукоделия и рыбалки. В этот день активизируется злая сила, которая может попутать слабых людей – больных или пьяных. Часто злые духи прикидываются уличными животными.
Сильный листопад сулит скорое похолодание.
Если день холодный и дождливый, то зима будет суровой.
Северный ветер сулит морозную зиму.
Из березы опали все листья – к ранней зиме.