https://ru.sputnik.md/20211015/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhd-i-teplo-45518792.html

Самый точный прогноз погоды: дождь и тепло

Самый точный прогноз погоды: дождь и тепло

какой будет погода в Молдове

2021-10-15T07:00+0300

2021-10-15T07:00+0300

2021-10-15T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

народные традиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45269403_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_5c21b9486729af7d1542f7663066c8e7.jpg

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +13 до +15.Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8...+9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметы15 октября мы отмечаем церковный праздник святых мучеников Куприяна и Устиньи. В этот день начинается сильный листопад. Наши предки 15 октября сеяли озимые культуры. Девушки в этот день ходили на посиделки и обсуждали девичьи секреты.15 октября – удачный день для рукоделия и рыбалки. В этот день активизируется злая сила, которая может попутать слабых людей – больных или пьяных. Часто злые духи прикидываются уличными животными.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

прогноз погоды, народные приметы, народные традиции