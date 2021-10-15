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Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
Ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" назвала причину, по которой на постсоветском пространстве наблюдают низкий уровень вакцинации граждан от коронавируса.
2021-10-15T08:00+0300
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Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться
Не стоит считать граждан постсоветских стран темными и необразованными людьми, которые боятся вакцин. С одной стороны, причиной может быть "горе от ума", а с другой - определенное недоверие к власти, за которым кроется политическая составляющая. Людям предлагают пройти вакцинацию, но прозрение наступает, когда их близкие оказываются в больницах, а по телевидению они видят известных людей, которые уже заразились. Эта болезнь не щадит ни богатых, ни бедных. Мы все находимся в одинаковых условиях перед молчаливым ковид-убийцей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.Соседова рассказала, что в одном из опросов выяснили, что люди не владеют достаточным объемом информации о вакцине, поэтому этот пробел необходимо заполнять специалистами, которые бы рассказывали о научной базе вакцины, ее безопасности и иммуногенности. На примере президента России Владимира Путина мы видим, что в его окружении заболело 30 человек, которые не поставили вакцину вовремя, а он после курса вакцинации - живой и здоровый.
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Валентина Топоривская
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Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации

08:00 15.10.2021
269
Радио
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" назвала причину, по которой на постсоветском пространстве наблюдают низкий уровень вакцинации граждан от коронавируса.
Не стоит считать граждан постсоветских стран темными и необразованными людьми, которые боятся вакцин. С одной стороны, причиной может быть "горе от ума", а с другой - определенное недоверие к власти, за которым кроется политическая составляющая. Людям предлагают пройти вакцинацию, но прозрение наступает, когда их близкие оказываются в больницах, а по телевидению они видят известных людей, которые уже заразились.
Эта болезнь не щадит ни богатых, ни бедных. Мы все находимся в одинаковых условиях перед молчаливым ковид-убийцей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.
"Поэтому давайте обращаться к людям через средства массовой информации. Показывайте, сколько людей стоят в очереди на погребение. Освещайте смертность от коронавируса. Показывайте людей, плачущих в отделениях реанимации, и их родственников, которые не поставили вовремя вакцину", - говорит эксперт.
Соседова рассказала, что в одном из опросов выяснили, что люди не владеют достаточным объемом информации о вакцине, поэтому этот пробел необходимо заполнять специалистами, которые бы рассказывали о научной базе вакцины, ее безопасности и иммуногенности.
На примере президента России Владимира Путина мы видим, что в его окружении заболело 30 человек, которые не поставили вакцину вовремя, а он после курса вакцинации - живой и здоровый.
"Новые вакцины созданы на базе уже известных технологий, которые нам знакомы из детства – это корь, дифтерия и столбняк. Вот об этом надо говорить. Ничего нового мы не придумали, но вакцины продлили жизнь человечества на 20 лет, и это доказанный факт", - заключила врач-биофизик.
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