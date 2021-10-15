https://ru.sputnik.md/20211015/sosedova-kak-motivirovat-moldavan-ukraintsev-i-rossiyan-k-vaktsinatsii-45444592.html
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
Ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" назвала причину, по которой на постсоветском пространстве наблюдают низкий уровень вакцинации граждан от коронавируса.
2021-10-15T08:00+0300
2021-10-15T08:00+0300
2021-10-15T08:00+0300
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Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться
Не стоит считать граждан постсоветских стран темными и необразованными людьми, которые боятся вакцин. С одной стороны, причиной может быть "горе от ума", а с другой - определенное недоверие к власти, за которым кроется политическая составляющая. Людям предлагают пройти вакцинацию, но прозрение наступает, когда их близкие оказываются в больницах, а по телевидению они видят известных людей, которые уже заразились. Эта болезнь не щадит ни богатых, ни бедных. Мы все находимся в одинаковых условиях перед молчаливым ковид-убийцей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.Соседова рассказала, что в одном из опросов выяснили, что люди не владеют достаточным объемом информации о вакцине, поэтому этот пробел необходимо заполнять специалистами, которые бы рассказывали о научной базе вакцины, ее безопасности и иммуногенности. На примере президента России Владимира Путина мы видим, что в его окружении заболело 30 человек, которые не поставили вакцину вовремя, а он после курса вакцинации - живой и здоровый.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
Ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" назвала причину, по которой на постсоветском пространстве наблюдают низкий уровень вакцинации граждан от коронавируса.
Не стоит считать граждан постсоветских стран темными и необразованными людьми, которые боятся вакцин. С одной стороны, причиной может быть "горе от ума", а с другой - определенное недоверие к власти, за которым кроется политическая составляющая. Людям предлагают пройти вакцинацию, но прозрение наступает, когда их близкие оказываются в больницах, а по телевидению они видят известных людей, которые уже заразились.
Эта болезнь не щадит ни богатых, ни бедных. Мы все находимся в одинаковых условиях перед молчаливым ковид-убийцей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.
"Поэтому давайте обращаться к людям через средства массовой информации. Показывайте, сколько людей стоят в очереди на погребение. Освещайте смертность от коронавируса. Показывайте людей, плачущих в отделениях реанимации, и их родственников, которые не поставили вовремя вакцину", - говорит эксперт.
Соседова рассказала, что в одном из опросов выяснили, что люди не владеют достаточным объемом информации о вакцине, поэтому этот пробел необходимо заполнять специалистами, которые бы рассказывали о научной базе вакцины, ее безопасности и иммуногенности.
На примере президента России Владимира Путина мы видим, что в его окружении заболело 30 человек, которые не поставили вакцину вовремя, а он после курса вакцинации - живой и здоровый.
"Новые вакцины созданы на базе уже известных технологий, которые нам знакомы из детства – это корь, дифтерия и столбняк. Вот об этом надо говорить. Ничего нового мы не придумали, но вакцины продлили жизнь человечества на 20 лет, и это доказанный факт", - заключила врач-биофизик.