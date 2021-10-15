https://ru.sputnik.md/20211015/sosedova-kak-motivirovat-moldavan-ukraintsev-i-rossiyan-k-vaktsinatsii-45444592.html

Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации

Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации

Ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" назвала причину, по которой на постсоветском пространстве наблюдают низкий уровень вакцинации граждан от коронавируса.

2021-10-15T08:00+0300

2021-10-15T08:00+0300

2021-10-15T08:00+0300

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Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться

Не стоит считать граждан постсоветских стран темными и необразованными людьми, которые боятся вакцин. С одной стороны, причиной может быть "горе от ума", а с другой - определенное недоверие к власти, за которым кроется политическая составляющая. Людям предлагают пройти вакцинацию, но прозрение наступает, когда их близкие оказываются в больницах, а по телевидению они видят известных людей, которые уже заразились. Эта болезнь не щадит ни богатых, ни бедных. Мы все находимся в одинаковых условиях перед молчаливым ковид-убийцей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.Соседова рассказала, что в одном из опросов выяснили, что люди не владеют достаточным объемом информации о вакцине, поэтому этот пробел необходимо заполнять специалистами, которые бы рассказывали о научной базе вакцины, ее безопасности и иммуногенности. На примере президента России Владимира Путина мы видим, что в его окружении заболело 30 человек, которые не поставили вакцину вовремя, а он после курса вакцинации - живой и здоровый.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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