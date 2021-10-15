https://ru.sputnik.md/20211015/ssha-granitsy-vaktsinirovannyi-inostranti-45545538.html

США откроют границы для вакцинированных иностранцев

США откроют границы для вакцинированных иностранцев

США откроют границы для вакцинированных иностранцев из 30 стран

2021-10-15T23:08+0300

2021-10-15T23:08+0300

2021-10-15T23:08+0300

коронавирус

в мире

граница

сша

вакцинация

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Начиная с 8 ноября путешественники из 30 стран, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут пересекать границу США, передает РИА Новости.Пока не уточняется, каких именно стран это коснется."США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. Как сообщается, Белый дом объявит о решении уже в пятницу.Ранее Белый дом подтвердил, что начиная с ноября США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.

https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html

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в мире, граница, сша, вакцинация