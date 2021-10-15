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США откроют границы для вакцинированных иностранцев
США откроют границы для вакцинированных иностранцев
США откроют границы для вакцинированных иностранцев из 30 стран
2021-10-15T23:08+0300
2021-10-15T23:08+0300
коронавирус
в мире
граница
сша
вакцинация
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Начиная с 8 ноября путешественники из 30 стран, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут пересекать границу США, передает РИА Новости.Пока не уточняется, каких именно стран это коснется."США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. Как сообщается, Белый дом объявит о решении уже в пятницу.Ранее Белый дом подтвердил, что начиная с ноября США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
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в мире, граница, сша, вакцинация

США откроют границы для вакцинированных иностранцев

23:08 15.10.2021
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© AFP 2021 / ERIC LALMANDCertificat de vaccinare electronic
Certificat de vaccinare electronic - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / ERIC LALMAND
Отмечается, что пересекать границу США смогут граждане 30 стран.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Начиная с 8 ноября путешественники из 30 стран, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут пересекать границу США, передает РИА Новости.
Пока не уточняется, каких именно стран это коснется.
"США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. Как сообщается, Белый дом объявит о решении уже в пятницу.
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Ранее Белый дом подтвердил, что начиная с ноября США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
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