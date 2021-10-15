https://ru.sputnik.md/20211015/stoyanoglo-apellyatsionnaya-palata-45529627.html

Вернется ли Стояногло за решетку: Апелляционная палата соберется на заседание

Вернется ли Стояногло за решетку: Апелляционная палата соберется на заседание

Вернется ли Стояногло за решетку: Апелляционная палата соберется на заседание

2021-10-15T12:28+0300

2021-10-15T12:28+0300

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общество

в молдове

молдова

генпрокуратура молдовы

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Апелляционная палата (АП) Кишинева рассмотрит в пятницу сразу два запроса по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Речь идет о запросе прокурора Виктора Фуртунэ, ведущего дело, который обжаловал решение перевести отстраненного генпрокурора из изолятора под домашний арест на 30 дней. В то же время будет рассмотрена жалоба адвокатов Стояногло, которые требуют снять арест со своего подзащитного. Заседание АП начнется в 13.00. Уточним, что 8 октября в суде сектора Чеканы частично удовлетворили ходатайство прокурора Виктора Фуртунэ, и Стояногло был помещен под домашний арест на 30 суток.Дело Стояногло Стояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа. Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе. Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".

https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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