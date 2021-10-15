https://ru.sputnik.md/20211015/vaktsinu-moderna-ne-odobrili-dlya-podrostkov-45556272.html

Вакцину Moderna не одобрили для подростков

Вакцину Moderna не одобрили для подростков

Регулятор США отложил одобрение вакцины Moderna для подростков из-за побочных эффектов

2021-10-15T20:50+0300

2021-10-15T20:50+0300

2021-10-15T20:50+0300

коронавирус

сша

подростки

вакцина

вакцинация

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, медицинский регулятор США) не одобрило вакцину от COVID-19 компании Moderna для подростков, передает РИА Новости. Причиной стали возможные побочные эффекты на сердце, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Согласно этим данным, медицинский регулятор США планирует тщательно изучить возможность возникновения побочных эффектов, в частности, миокардита, при вакцинации подростков в возрастной группе от 12 до 17 лет. С этой целью предлагается сравнить данные по Moderna с вакцинами от компаний Pfizer и BioNTech.На текущий момент американский регулятор не располагает однозначным подтверждением того, что применение вакцины Moderna на подростках сопряжено с повышенным риском возникновения миокардита, уточняет газета.

https://ru.sputnik.md/20211008/moderna-2022-postavit-1-milliard-doz-vaktsin-covid-razvivayuschiesya-strany-45373912.html

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сша, подростки, вакцина, вакцинация