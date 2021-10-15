https://ru.sputnik.md/20211015/vstrecha-glav-gosudarstv-sng-45527729.html

Встреча глав государств СНГ

Встреча глав государств СНГ

В заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств принимают участие лидеры стран-участниц

2021-10-15T11:08+0300

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Саммит лидеров стран СНГ в этом году проходит в режиме видеоконференции.Молдову на форуме представляет премьер-министр Наталья Гаврилица.Участники заседания обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также примут заявление в связи с 30-летием СНГ. Ожидается, что будет принят и ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, снг, содружество независимых государств, видео