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Встреча глав государств СНГ
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Встреча глав государств СНГ
Встреча глав государств СНГ
В заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств принимают участие лидеры стран-участниц
2021-10-15T11:08+0300
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видео
в мире
снг
содружество независимых государств
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Саммит лидеров стран СНГ в этом году проходит в режиме видеоконференции.Молдову на форуме представляет премьер-министр Наталья Гаврилица.Участники заседания обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также примут заявление в связи с 30-летием СНГ. Ожидается, что будет принят и ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.
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LIVE: Путин на заседании Совета глав государств СНГ
LIVE: Путин на заседании Совета глав государств СНГ
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в мире, снг, содружество независимых государств, видео

Встреча глав государств СНГ

11:08 15.10.2021 (обновлено: 11:25 15.10.2021)
317
© Ruptly
В заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств принимают участие лидеры стран-участниц.
Саммит лидеров стран СНГ в этом году проходит в режиме видеоконференции.
Молдову на форуме представляет премьер-министр Наталья Гаврилица.
Участники заседания обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также примут заявление в связи с 30-летием СНГ.
Ожидается, что будет принят и ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.
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