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Вице-премьер правительства РФ объяснил высокие цены на газ в Европе
Вице-премьер правительства РФ объяснил высокие цены на газ в Европе
Александр Новак подчеркнул, что рассуждения о связи газового кризиса в Европе с "Северным потоком — 2" беспочвенны. 15.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-15T10:07+0300
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Повышение цен на газ в Европе объясняется не дефицитом предложения, а низким уровнем заполненности газохранилищ. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели, пишет РИА Новости.По его мнению, есть проблема, связанная с тем, что в последние пять лет заполненность хранилищ остается на минимальном уровне — примерно 74%, тогда как обычно он выше 85–90%.Он подчеркнул, что "Газпром" нарастит производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов.Новак также отметил, что Россия все контракты на поставку газа исполняет в полном объеме, что подтверждают европейские партнеры. Сообщения некоторых СМИ о том, что РФ не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2", он назвал беспочвенными. Новак обратил внимание, что "Северный поток — 2" — "новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации".В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ru.sputnik.md/20211014/snova-vverkh-gaz-v-evrope-opyat-dorozhaet-45505451.html
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Вице-премьер правительства РФ объяснил высокие цены на газ в Европе
10:07 15.10.2021 (обновлено: 10:19 15.10.2021)
Александр Новак подчеркнул, что рассуждения о связи газового кризиса в Европе с "Северным потоком — 2" беспочвенны.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik.
Повышение цен на газ в Европе объясняется не дефицитом предложения, а низким уровнем заполненности газохранилищ. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели, пишет РИА Новости
.
"На сегодняшний день европейский рынок обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища, то есть никакого дефицита газа нет", — сказал российский вице-премьер.
По его мнению, есть проблема, связанная с тем, что в последние пять лет заполненность хранилищ остается на минимальном уровне — примерно 74%, тогда как обычно он выше 85–90%.
"Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены", — считает Новак.
Он подчеркнул, что "Газпром" нарастит производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов.
Новак также отметил, что Россия все контракты на поставку газа исполняет в полном объеме, что подтверждают европейские партнеры. Сообщения некоторых СМИ о том, что РФ не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2", он назвал беспочвенными.
"Никакой связи нет (между "Северным потоком — 2" и поставками — прим. ред. ). Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", — заявил вице-премьер.
Новак обратил внимание, что "Северный поток — 2" — "новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации".
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.