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Захарова: началась "охота" на русскоязычные СМИ за рубежом
Захарова: началась "охота" на русскоязычные СМИ за рубежом
Захарова заявила о системной дискриминации русскоязычных СМИ, отметив Украину и Прибалтику
2021-10-15T22:40+0300
2021-10-15T22:40+0300
россия
украина
сми
мария захарова
дискриминация
прибалтика
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Русскоязычные СМИ подвергаются серьезной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и стран Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах", - добавила Захарова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.По ее словам, также началась "охота" на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для "рекрутирования их в собственные антироссийские ряды", передает РИА Новости.
https://ru.sputnik.md/20211003/zakharova-kiev-prikryvaet-naglostyu-nesorazmernost-ambitsiy--45234866.html
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украина, сми, мария захарова, дискриминация, прибалтика

Захарова: началась "охота" на русскоязычные СМИ за рубежом

22:40 15.10.2021
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© Photo : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
/
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Захарова заявила о системной дискриминации русскоязычных СМИ, отметив Украину и Прибалтику.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Русскоязычные СМИ подвергаются серьезной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и стран Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отдельная тема - системная дискриминация отечественных, русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников, которая вошла в обыденность в Евроатлантическом пространстве. По большому счету она стала визитной карточкой в Прибалтике, на Украине.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
"Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах", - добавила Захарова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
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По ее словам, также началась "охота" на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для "рекрутирования их в собственные антироссийские ряды", передает РИА Новости.
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