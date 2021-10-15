https://ru.sputnik.md/20211015/zakharova-okhota-russkoyazychnye-smi-za-rubezhom-45539712.html

Захарова: началась "охота" на русскоязычные СМИ за рубежом

Захарова: началась "охота" на русскоязычные СМИ за рубежом

Захарова заявила о системной дискриминации русскоязычных СМИ, отметив Украину и Прибалтику

2021-10-15T22:40+0300

2021-10-15T22:40+0300

2021-10-15T22:40+0300

россия

украина

сми

мария захарова

дискриминация

прибалтика

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Русскоязычные СМИ подвергаются серьезной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и стран Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах", - добавила Захарова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.По ее словам, также началась "охота" на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для "рекрутирования их в собственные антироссийские ряды", передает РИА Новости.

https://ru.sputnik.md/20211003/zakharova-kiev-prikryvaet-naglostyu-nesorazmernost-ambitsiy--45234866.html

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украина, сми, мария захарова, дискриминация, прибалтика