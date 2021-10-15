Токарчук: почему некоторые не заражаются коронавирусом

"Есть люди, которые не могут заразиться коронавирусом, и весь секрет в ретровирусах. Дело в том, что живой мир на Земле представлен не только человеком и животными, это в том числе и вирусы, которым миллионы лет. Изучая геном человека, ученые поняли, что некоторые из фрагментов его ДНК могут быть идентичны фрагментам генома коронавируса", – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.