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Токарчук: почему некоторые не заражаются коронавирусом
Токарчук: почему некоторые не заражаются коронавирусом
Эксперт напомнила о древнем происхождении ретровирусов, объяснив защитный механизм у 10% жителей нашей планеты.
2021-10-15T09:00+0300
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Токарчук: почему некоторые не болеют коронавирусом
Токарчук: почему некоторые не болеют коронавирусом
Она отметила происхождение коронавируса от ретровирусов, с которыми, возможно, много тысяч лет назад кто-то из предков человека или некий живой организм уже встречался. Благодаря этой генетической памяти организм человека может его считать без последующего развития заболевания."Точное число таких людей на планете нам неизвестно. Для этого нужны определенные тесты, целесообразность проведения которых очень низкая. Проще разработать вакцину, которая защитит оставшиеся 90% человечества, нежели искать эти 10%, которые не подвержены заражению", – заключила эксперт.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, вирус

Токарчук: почему некоторые не заражаются коронавирусом

09:00 15.10.2021
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Радио
Токарчук: почему некоторые не болеют коронавирусом
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рассказала о древнем происхождении вирусов, повлиявшем на возникновение защитного механизма к ним у части жителей планеты.

"Есть люди, которые не могут заразиться коронавирусом, и весь секрет в ретровирусах. Дело в том, что живой мир на Земле представлен не только человеком и животными, это в том числе и вирусы, которым миллионы лет. Изучая геном человека, ученые поняли, что некоторые из фрагментов его ДНК могут быть идентичны фрагментам генома коронавируса", – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.

Она отметила происхождение коронавируса от ретровирусов, с которыми, возможно, много тысяч лет назад кто-то из предков человека или некий живой организм уже встречался. Благодаря этой генетической памяти организм человека может его считать без последующего развития заболевания.
"Точное число таких людей на планете нам неизвестно. Для этого нужны определенные тесты, целесообразность проведения которых очень низкая. Проще разработать вакцину, которая защитит оставшиеся 90% человечества, нежели искать эти 10%, которые не подвержены заражению", – заключила эксперт.
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