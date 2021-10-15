https://ru.sputnik.md/20211015/zhdat--novykh-ogranicheniy-spetskomissiya-soberetsya-na-zasedanie--45527370.html

Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание

Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание

Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание

2021-10-15T11:06+0300

2021-10-15T11:06+0300

2021-10-15T11:21+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

бельцы

молдова

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/01/34217249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43086d4f8d67b8800474878dfb1888f4.jpg

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В пятницу пройдет новое заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором рассмотрят введение новых эпидемиологических мер в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. По ее словам, члены комиссии соберутся на заседание, поскольку ситуация становится все более тревожной, в то же время большое количество заражений сохраняется, особенно в Кишиневе и Бельцах. Как отметила Николаеску, новые ограничения коснутся именно населенных пунктов с большим количеством заражений. По данным госсекретаря, новые меры могут быть в виде ограничения доступа в общественный транспорт, поскольку именно там наблюдается большое скопление людей, особенно в час-пик. При этом Николаеску уточнила, что доступ к определенным видам деятельности для некоторых категорий сотрудников будет осуществляться теперь на основании сертификата о вакцинации от COVID-19.Госсекретарь добавила, что новые решения не повлияют на деятельность школ, поэтому дети будут продолжать посещать занятия с физическим присутствием, за исключением случаев, когда ученик заразился и другие дети должны будут отправиться на карантин. Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Молдове заразилось более 312 тысяч человек и 7137 скончались.

https://ru.sputnik.md/20211015/rabotniki-meditsinskikh-uchrezhdeniy-poluchat-pribavku-k-zarplate-45520420.html

кишинев

бельцы

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, бельцы, молдова, минздрав