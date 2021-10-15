https://ru.sputnik.md/20211015/zhdat--novykh-ogranicheniy-spetskomissiya-soberetsya-na-zasedanie--45527370.html
Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание
Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание
Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание
2021-10-15T11:06+0300
2021-10-15T11:06+0300
2021-10-15T11:21+0300
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В пятницу пройдет новое заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором рассмотрят введение новых эпидемиологических мер в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. По ее словам, члены комиссии соберутся на заседание, поскольку ситуация становится все более тревожной, в то же время большое количество заражений сохраняется, особенно в Кишиневе и Бельцах. Как отметила Николаеску, новые ограничения коснутся именно населенных пунктов с большим количеством заражений. По данным госсекретаря, новые меры могут быть в виде ограничения доступа в общественный транспорт, поскольку именно там наблюдается большое скопление людей, особенно в час-пик. При этом Николаеску уточнила, что доступ к определенным видам деятельности для некоторых категорий сотрудников будет осуществляться теперь на основании сертификата о вакцинации от COVID-19.Госсекретарь добавила, что новые решения не повлияют на деятельность школ, поэтому дети будут продолжать посещать занятия с физическим присутствием, за исключением случаев, когда ученик заразился и другие дети должны будут отправиться на карантин. Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Молдове заразилось более 312 тысяч человек и 7137 скончались.
https://ru.sputnik.md/20211015/rabotniki-meditsinskikh-uchrezhdeniy-poluchat-pribavku-k-zarplate-45520420.html
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в молдове, кишинев, бельцы, молдова, минздрав
Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание
11:06 15.10.2021 (обновлено: 11:21 15.10.2021)
В Молдове могут вести новые антиковидные ограничения. Соответствующее решение примет спецкомиссия на очередном заседании.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В пятницу пройдет новое заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором рассмотрят введение новых эпидемиологических мер в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
По ее словам, члены комиссии соберутся на заседание, поскольку ситуация становится все более тревожной, в то же время большое количество заражений сохраняется, особенно в Кишиневе и Бельцах.
Как отметила Николаеску, новые ограничения коснутся именно населенных пунктов с большим количеством заражений.
По данным госсекретаря, новые меры могут быть в виде ограничения доступа в общественный транспорт, поскольку именно там наблюдается большое скопление людей, особенно в час-пик.
При этом Николаеску уточнила, что доступ к определенным видам деятельности для некоторых категорий сотрудников будет осуществляться теперь на основании сертификата о вакцинации от COVID-19.
Госсекретарь добавила, что новые решения не повлияют на деятельность школ, поэтому дети будут продолжать посещать занятия с физическим присутствием, за исключением случаев, когда ученик заразился и другие дети должны будут отправиться на карантин.
Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Молдове заразилось более 312 тысяч человек и 7137 скончались.