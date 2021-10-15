https://ru.sputnik.md/20211015/zhiteli-kishinev-klinton-bolnitsa-covid-19-45522971.html

Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19

2021-10-15T09:01+0300

2021-10-15T09:01+0300

2021-10-15T09:25+0300

в мире

в молдове

кишинев

день города

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44410500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_883dc1c3a6e7d819344a3ed1c2137627.jpg

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан поздравил родителей Марка Плотника, мальчика, который первым появился на свет в день празднования Храмового праздника столицы в муниципальной больнице имени Георге Палади.Столичный градоначальник от имени всех жителей Кишинева пожелал Марку и его родителям крепкого здоровья, а также вручил диплом от примэрии и подарки.Чебан также отметил, что все, родившиеся в День города в столичных родильных домах, получат дипломы и подарки от примэрии.Не остались без внимания и старейшие жители столицы, власти города также поздравили долгожительницу Зою Попову, достигшую почтенного возраста - 106 лет - и пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.Билл Клинтон был госпитализирован с заражением кровиБывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из больниц в Калифорнии, передает телеканал CNN со ссылкой на врачей и представителя политика, сообщает РИА Новости.Подчеркивается, что его болезнь не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови.Медики добавили, что он провел в больнице два дня.Лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению. Медики также отметили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности.Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".Источник РИА Новости в медицинском центре Калифорнийского университета подтвердил, что политика госпитализировали в этом учреждении."Да, он находится в нашем учреждении, в нашем медицинском центре", — сказал по телефону помощник директора по СМИ и связям с общественностью Джон Мюррей.Однако собеседник агентства не стал уточнять, существует ли сейчас угроза для жизни Клинтона.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 239 миллионов.На утро 15 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 239 573 207. Из них 4 881 197 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 766 965). Следом идут Индия (34 020 730) и Бразилия (21 612 237).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 356 596), Россия (7 773 388), Франция (7 174 580), Турция (7 570 902), Иран (5 754 047), Аргентина (5 270 003) и Испания (4 982 138).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 716 867 случаев заражения, в Румынии – 1 414 647.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 312 442. В четверг профильное министерство сообщило о 1666 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7137, выздоровело 292 877 человек.

https://ru.sputnik.md/20191018/lukashenko-o-tom-kak-razygrali-clintona-27900439.html

https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, в молдове, кишинев, день города