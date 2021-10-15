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Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19
2021-10-15T09:01+0300
2021-10-15T09:25+0300
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кишинев
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан поздравил родителей Марка Плотника, мальчика, который первым появился на свет в день празднования Храмового праздника столицы в муниципальной больнице имени Георге Палади.Столичный градоначальник от имени всех жителей Кишинева пожелал Марку и его родителям крепкого здоровья, а также вручил диплом от примэрии и подарки.Чебан также отметил, что все, родившиеся в День города в столичных родильных домах, получат дипломы и подарки от примэрии.Не остались без внимания и старейшие жители столицы, власти города также поздравили долгожительницу Зою Попову, достигшую почтенного возраста - 106 лет - и пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.Билл Клинтон был госпитализирован с заражением кровиБывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из больниц в Калифорнии, передает телеканал CNN со ссылкой на врачей и представителя политика, сообщает РИА Новости.Подчеркивается, что его болезнь не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови.Медики добавили, что он провел в больнице два дня.Лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению. Медики также отметили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности.Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".Источник РИА Новости в медицинском центре Калифорнийского университета подтвердил, что политика госпитализировали в этом учреждении."Да, он находится в нашем учреждении, в нашем медицинском центре", — сказал по телефону помощник директора по СМИ и связям с общественностью Джон Мюррей.Однако собеседник агентства не стал уточнять, существует ли сейчас угроза для жизни Клинтона.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 239 миллионов.На утро 15 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 239 573 207. Из них 4 881 197 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 766 965). Следом идут Индия (34 020 730) и Бразилия (21 612 237).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 356 596), Россия (7 773 388), Франция (7 174 580), Турция (7 570 902), Иран (5 754 047), Аргентина (5 270 003) и Испания (4 982 138).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 716 867 случаев заражения, в Румынии – 1 414 647.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 312 442. В четверг профильное министерство сообщило о 1666 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7137, выздоровело 292 877 человек.
https://ru.sputnik.md/20191018/lukashenko-o-tom-kak-razygrali-clintona-27900439.html
https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html
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в мире, в молдове, кишинев, день города

Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19

09:01 15.10.2021 (обновлено: 09:25 15.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан поздравил родителей Марка Плотника, мальчика, который первым появился на свет в день празднования Храмового праздника столицы в муниципальной больнице имени Георге Палади.
Столичный градоначальник от имени всех жителей Кишинева пожелал Марку и его родителям крепкого здоровья, а также вручил диплом от примэрии и подарки.
Чебан также отметил, что все, родившиеся в День города в столичных родильных домах, получат дипломы и подарки от примэрии.
Не остались без внимания и старейшие жители столицы, власти города также поздравили долгожительницу Зою Попову, достигшую почтенного возраста - 106 лет - и пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Билл Клинтон был госпитализирован с заражением крови

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из больниц в Калифорнии, передает телеканал CNN со ссылкой на врачей и представителя политика, сообщает РИА Новости.
Подчеркивается, что его болезнь не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови.
"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", — сообщает телеканал.
Медики добавили, что он провел в больнице два дня.
Лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению. Медики также отметили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности.
Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".
Билл Клинтон - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2019
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Источник РИА Новости в медицинском центре Калифорнийского университета подтвердил, что политика госпитализировали в этом учреждении.
"Да, он находится в нашем учреждении, в нашем медицинском центре", — сказал по телефону помощник директора по СМИ и связям с общественностью Джон Мюррей.
Однако собеседник агентства не стал уточнять, существует ли сейчас угроза для жизни Клинтона.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 239 миллионов.
На утро 15 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 239 573 207. Из них 4 881 197 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 766 965). Следом идут Индия (34 020 730) и Бразилия (21 612 237).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 356 596), Россия (7 773 388), Франция (7 174 580), Турция (7 570 902), Иран (5 754 047), Аргентина (5 270 003) и Испания (4 982 138).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 716 867 случаев заражения, в Румынии – 1 414 647.
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 312 442. В четверг профильное министерство сообщило о 1666 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7137, выздоровело 292 877 человек.
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