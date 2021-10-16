https://ru.sputnik.md/20211016/avtobus-turistami-dtp-turtsia-45562432.html

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, восемь человек госпитализированы

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, восемь человек госпитализированы

В Анталье российские туристы попали в больницу в результате ДТП, произошедшего с их автобусом.

2021-10-16T12:49+0300

2021-10-16T12:49+0300

2021-10-16T12:49+0300

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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье, в результате аварии пострадали восемь туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.Известно, что инцидент произошел в районе Манавгат провинции Анталья. По данным турецкого издания, из-за дождя на скользкой дороге водитель микроавтобуса, перевозивший туристов, не справился с управлением, автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.Восемь человек, семеро из которых россияне, доставлены в больницу. По данным издания, их жизни ничего не угрожает.

https://ru.sputnik.md/20210913/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-turtsii-est-pogibshiy-44704203.html

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