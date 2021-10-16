https://ru.sputnik.md/20211016/avtobus-turistami-dtp-turtsia-45562432.html
Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, восемь человек госпитализированы
Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, восемь человек госпитализированы
В Анталье российские туристы попали в больницу в результате ДТП, произошедшего с их автобусом.
2021-10-16T12:49+0300
2021-10-16T12:49+0300
2021-10-16T12:49+0300
в мире
туристы
турция
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35448583_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_108665a055257c53b365bc58dd1bd104.jpg
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье, в результате аварии пострадали восемь туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.Известно, что инцидент произошел в районе Манавгат провинции Анталья. По данным турецкого издания, из-за дождя на скользкой дороге водитель микроавтобуса, перевозивший туристов, не справился с управлением, автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.Восемь человек, семеро из которых россияне, доставлены в больницу. По данным издания, их жизни ничего не угрожает.
https://ru.sputnik.md/20210913/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-turtsii-est-pogibshiy-44704203.html
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35448583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03fb723c0a9d47ca5e1fce052a081ee4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, туристы, турция, дтп
Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, восемь человек госпитализированы
В Анталье восемь туристов попали в больницу в результате ДТП, произошедшего с их автобусом.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik.
Туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье, в результате аварии пострадали восемь туристов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Hurriyet.
Известно, что инцидент произошел в районе Манавгат провинции Анталья. По данным турецкого издания, из-за дождя на скользкой дороге водитель микроавтобуса, перевозивший туристов, не справился с управлением, автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.
Восемь человек, семеро из которых россияне, доставлены в больницу. По данным издания, их жизни ничего не угрожает.