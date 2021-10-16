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Установлен срок сдачи БАК 2022 и выпускных экзаменов в школах
Установлен срок сдачи БАК 2022 и выпускных экзаменов в школах
Установлен срок сдачи БАК и выпускных экзаменов в школах
2021-10-16T12:20+0300
2021-10-16T12:26+0300
общество
экзамены
бакалавриат
школа
в молдове
молдова
бак
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnk. Согласно приказу, подписанному министром образования и исследований Анатолием Топалэ, в 2021-2022 учебном году ученики четвертых классов будут сдавать общенациональный тест по начальному образованию с 5 по 19 мая 2022 года.Тест по румынскому языку и литературе для обучающихся на языках, отличных от государственного, пройдет пятого мая. Второй тест по математике состоится 12 мая. Тест по языку обучения — 17 мая, а 19 мая — экзамен по родному языку (украинский, болгарский, гагаузский).Согласно этому же распоряжению, выпускные экзамены в гимназиях состоятся со 2 по 13 июня 2022 года. Так, 2 июня пройдет экзамен по румынскому языку и литературе для всех учащихся, 6 июня — экзамен по математике, девятого — тест по языку обучения, а 13 июня состоится экзамен по истории румын и универсальной истории.Бакалавриат будет проходить с 3 по 21 июня 2022 года, первый экзамен по румынскому языку и литературе будут сдавать школьники, обучающиеся на языках, отличных от государственного. Затем, 7 июня, состоится тест по языку обучения, 10 июня — по иностранному языку, а 14 июня пройдет экзамен по математике для старшеклассников реального профиля и экзамен по румынскому языку, истории румын и универсальной истории для старшеклассников гуманитарного.Затем, 17 июня, пройдет экзамен по школьному предмету на выбор — география, физика, химия, биология, математика, история румын и универсальная история, информатика. Экзамены по родному языку пройдут 21 июня.
https://ru.sputnik.md/20210627/Rezultaty-BAK-2021-skolko-vypusknikov-sdali-ekzameny-35276855.html
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Александр Исаев
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экзамены, бакалавриат, школа, в молдове, молдова, бак

Установлен срок сдачи БАК 2022 и выпускных экзаменов в школах

12:20 16.10.2021 (обновлено: 12:26 16.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Министерство образования и исследований выпустило приказ о назначении даты проведения экзаменов.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnk. Согласно приказу, подписанному министром образования и исследований Анатолием Топалэ, в 2021-2022 учебном году ученики четвертых классов будут сдавать общенациональный тест по начальному образованию с 5 по 19 мая 2022 года.
Тест по румынскому языку и литературе для обучающихся на языках, отличных от государственного, пройдет пятого мая. Второй тест по математике состоится 12 мая. Тест по языку обучения — 17 мая, а 19 мая — экзамен по родному языку (украинский, болгарский, гагаузский).
Согласно этому же распоряжению, выпускные экзамены в гимназиях состоятся со 2 по 13 июня 2022 года. Так, 2 июня пройдет экзамен по румынскому языку и литературе для всех учащихся, 6 июня — экзамен по математике, девятого — тест по языку обучения, а 13 июня состоится экзамен по истории румын и универсальной истории.
Бакалавр 2016 - Sputnik Молдова, 1920, 27.06.2021
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Бакалавриат будет проходить с 3 по 21 июня 2022 года, первый экзамен по румынскому языку и литературе будут сдавать школьники, обучающиеся на языках, отличных от государственного. Затем, 7 июня, состоится тест по языку обучения, 10 июня — по иностранному языку, а 14 июня пройдет экзамен по математике для старшеклассников реального профиля и экзамен по румынскому языку, истории румын и универсальной истории для старшеклассников гуманитарного.
Затем, 17 июня, пройдет экзамен по школьному предмету на выбор — география, физика, химия, биология, математика, история румын и универсальная история, информатика. Экзамены по родному языку пройдут 21 июня.
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