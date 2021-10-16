https://ru.sputnik.md/20211016/covid-19-moldova-45568729.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

2021-10-16T20:43+0300

2021-10-16T20:43+0300

2021-10-16T20:49+0300

коронавирус

эпидемия

больницы

статистика

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1565 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены четыре случая импорта инфекции: по два – из Румынии и России.Общее число случаев заражения в стране достигло 315 414.У медработников выявлено 18 случаев заражения: пять – у врачей, шесть – у медсестер, семь – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7793 теста.Всего в больницах находятся 2509 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 167 (к аппаратам ИВЛ подключены 17).В то же время за сутки выздоровело 1375 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 295 604.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 34 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7206.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

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https://ru.sputnik.md/20211016/rumyniya-smertnosti-koronavirus-45568273.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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эпидемия, больницы, статистика