https://ru.sputnik.md/20211016/defitsit-gaza-sakharnyy-zavod-45563858.html

Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться

Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться

Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться

2021-10-16T15:11+0300

2021-10-16T15:11+0300

2021-10-16T15:11+0300

экономика

газ

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Самый большой в Молдове сахарный завод уже почти полмесяца обеспечивается газом менее чем на четверть от необходимого объема.Предприятие перешло на мазут, однако запасов хватит только до конца октября, заявил в телеэфире спикер правления Südzucker Moldova Александр Косс.По словам руководителя предприятия, если газоснабжение не будет восстановлено в полном объеме, или если не будут пополнены запасы мазута, то заводу придется остановить прием и переработку свеклы.Непростая ситуация и на крупнейшем в Молдове хлебопекарном предприятии Franzeluţa. В телеэфире директор хлебозавода Алена Воронова сообщила, что сейчас на газ приходится 80% потребления предприятия, однако если поставки этого вида топлива сократятся, придется переключиться на электропечи.

https://ru.sputnik.md/20211016/mogoryanu-deshevym-gazom-iz-truby-yassy---kishinev-uvy-ne-pakhnet-45473655.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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