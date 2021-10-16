https://ru.sputnik.md/20211016/defitsit-gaza-sakharnyy-zavod-45563858.html
Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться
Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться
Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться
2021-10-16T15:11+0300
2021-10-16T15:11+0300
2021-10-16T15:11+0300
экономика
газ
молдовагаз
завод
в молдове
молдова
режим тревоги
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Самый большой в Молдове сахарный завод уже почти полмесяца обеспечивается газом менее чем на четверть от необходимого объема.Предприятие перешло на мазут, однако запасов хватит только до конца октября, заявил в телеэфире спикер правления Südzucker Moldova Александр Косс.По словам руководителя предприятия, если газоснабжение не будет восстановлено в полном объеме, или если не будут пополнены запасы мазута, то заводу придется остановить прием и переработку свеклы.Непростая ситуация и на крупнейшем в Молдове хлебопекарном предприятии Franzeluţa. В телеэфире директор хлебозавода Алена Воронова сообщила, что сейчас на газ приходится 80% потребления предприятия, однако если поставки этого вида топлива сократятся, придется переключиться на электропечи.
https://ru.sputnik.md/20211016/mogoryanu-deshevym-gazom-iz-truby-yassy---kishinev-uvy-ne-pakhnet-45473655.html
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газ, молдовагаз, завод, в молдове, молдова, режим тревоги
Из-за дефицита газа крупнейший в Молдове сахарный завод может остановиться
Нехватка газа вынудила предприятия перейти на мазут, однако и его запасы ограничены.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Самый большой в Молдове сахарный завод уже почти полмесяца обеспечивается газом менее чем на четверть от необходимого объема.
Предприятие перешло на мазут, однако запасов хватит только до конца октября, заявил в телеэфире спикер правления Südzucker Moldova Александр Косс.
По словам руководителя предприятия, если газоснабжение не будет восстановлено в полном объеме, или если не будут пополнены запасы мазута, то заводу придется остановить прием и переработку свеклы.
Непростая ситуация и на крупнейшем в Молдове хлебопекарном предприятии Franzeluţa. В телеэфире директор хлебозавода Алена Воронова сообщила, что сейчас на газ приходится 80% потребления предприятия, однако если поставки этого вида топлива сократятся, придется переключиться на электропечи.