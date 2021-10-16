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Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк
Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк
Теперь любой "поттероман" может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали... 16.10.2021, Sputnik Молдова
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фото, в мире, мультимедиа, великобритания, гарри поттер, развлечения

Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк

15:40 16.10.2021 (обновлено: 16:08 16.10.2021)
260
Теперь любой "поттероман" может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали тематический парк, который полностью передает атмосферу загадочного колдовского леса.
© REUTERS / Phil Noble

В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником.

В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником. - Sputnik Молдова
1/7
© REUTERS / Phil Noble

В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником.

© REUTERS / Phil Noble

В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере.

В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере. - Sputnik Молдова
2/7
© REUTERS / Phil Noble

В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере.

© REUTERS / Phil Noble

Есть даже аниматронная модель гиппогрифа.

Есть даже аниматронная модель гиппогрифа. - Sputnik Молдова
3/7
© REUTERS / Phil Noble

Есть даже аниматронная модель гиппогрифа.

© REUTERS / Phil Noble

Посетители в "Запретном лесу Гарри Поттера" применяют магию волшебных палочек.

Посетители в &quot;Запретном лесу Гарри Поттера&quot; применяют магию волшебных палочек. - Sputnik Молдова
4/7
© REUTERS / Phil Noble

Посетители в "Запретном лесу Гарри Поттера" применяют магию волшебных палочек.

© REUTERS / Phil Noble

Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли.

Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли. - Sputnik Молдова
5/7
© REUTERS / Phil Noble

Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли.

© REUTERS / Phil Noble

Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу.

Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу. - Sputnik Молдова
6/7
© REUTERS / Phil Noble

Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу.

© REUTERS / Phil Noble

Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами.

Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами. - Sputnik Молдова
7/7
© REUTERS / Phil Noble

Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами.

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