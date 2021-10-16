Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк

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Теперь любой "поттероман" может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали тематический парк, который полностью передает атмосферу загадочного колдовского леса.