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Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк
Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк
Теперь любой "поттероман" может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали... 16.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-16T15:40+0300
2021-10-16T15:40+0300
2021-10-16T16:08+0300
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Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк 15:40 16.10.2021 (обновлено: 16:08 16.10.2021)
Теперь любой "поттероман" может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали тематический парк, который полностью передает атмосферу загадочного колдовского леса.
В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником.
© REUTERS / Phil Noble
В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере.
В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере.
Есть даже аниматронная модель гиппогрифа.
Посетители в "Запретном лесу Гарри Поттера" применяют магию волшебных палочек.
© REUTERS / Phil Noble
Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли.
Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли.
Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу.
Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами.