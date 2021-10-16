https://ru.sputnik.md/20211016/intervyu-dochy-yulia-peresild-45569429.html

Когда мама – космонавт: интервью с дочерью Юлии Пересильд

Когда мама – космонавт: интервью с дочерью Юлии Пересильд

Дочь российской актрисы, участвующей в съемках художественного фильма на борту МКС рассказала о том, как узнала, что ее мама станет космонавтом и о своем... 16.10.2021, Sputnik Молдова

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Дочь Юлии Пересильд Анна гордится мамой, которая сейчас находится на МКС на съемках фильма Клима Шипенко "Вызов". Анна также поделилась личными впечатлениями, рассказала о реакции близких на полет в космос. Также дочь актрисы заявила, что очень ждет возвращения "киноэкипажа" на Землю. "Киноэкипаж" в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые с 5 октября снимали на МКС первый в истории художественный фильм в космосе, вернется на Землю утром 17 октября.

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