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Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове
Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове
Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове
2021-10-16T14:17+0300
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радио
в молдове
майя санду
совет глав государств снг
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Прошедшая неделя оказалась богатой на события и заявления. Одним из главных продолжает оставаться энергетический кризис, к которому подступает страна. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну принял участие в газовом форуме и подвел итоги своей поездки в Санкт-Петербург, заявив, что переговоры с "Газпромом" продолжаются. Затем премьер подтвердила, что хоть переговоры и продолжаются, власти Молдовы в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. На этой же неделе руководство страны решило ввести "режим тревоги в сфере газоснабжения". А компания "Молдовагаз" призвала потребителей экономить голубое топливо. В пятницу состоялось заседание лидеров стран СНГ, на котором Молдову вместо президента Майи Санду представляла премьер Наталья Гаврилица. Почему глава государства не приняла участие в форуме? Как сказалось бы на имидже Санду ее участие в саммите? Эти и другие темы уходящей недели обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Евгений Чебан.
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в молдове, майя санду, совет глав государств снг, наталья гаврилица, видео

Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове

14:17 16.10.2021 (обновлено: 14:28 16.10.2021)
323
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Прошедшая неделя оказалась богатой на события и заявления. Одним из главных продолжает оставаться энергетический кризис, к которому подступает страна. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну принял участие в газовом форуме и подвел итоги своей поездки в Санкт-Петербург, заявив, что переговоры с "Газпромом" продолжаются.
Затем премьер подтвердила, что хоть переговоры и продолжаются, власти Молдовы в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. На этой же неделе руководство страны решило ввести "режим тревоги в сфере газоснабжения". А компания "Молдовагаз" призвала потребителей экономить голубое топливо.
В пятницу состоялось заседание лидеров стран СНГ, на котором Молдову вместо президента Майи Санду представляла премьер Наталья Гаврилица. Почему глава государства не приняла участие в форуме? Как сказалось бы на имидже Санду ее участие в саммите?
Эти и другие темы уходящей недели обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Евгений Чебан.
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