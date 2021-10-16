https://ru.sputnik.md/20211016/itogi-nedeli-moldova-45562126.html

Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове

Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове

Гаврилица на саммите СНГ, молчание Санду и энергокризис: итоги недели в Молдове

2021-10-16T14:17+0300

2021-10-16T14:17+0300

2021-10-16T14:28+0300

радио

в молдове

майя санду

совет глав государств снг

наталья гаврилица

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Прошедшая неделя оказалась богатой на события и заявления. Одним из главных продолжает оставаться энергетический кризис, к которому подступает страна. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну принял участие в газовом форуме и подвел итоги своей поездки в Санкт-Петербург, заявив, что переговоры с "Газпромом" продолжаются. Затем премьер подтвердила, что хоть переговоры и продолжаются, власти Молдовы в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. На этой же неделе руководство страны решило ввести "режим тревоги в сфере газоснабжения". А компания "Молдовагаз" призвала потребителей экономить голубое топливо. В пятницу состоялось заседание лидеров стран СНГ, на котором Молдову вместо президента Майи Санду представляла премьер Наталья Гаврилица. Почему глава государства не приняла участие в форуме? Как сказалось бы на имидже Санду ее участие в саммите? Эти и другие темы уходящей недели обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Евгений Чебан.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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в молдове, майя санду, совет глав государств снг, наталья гаврилица, видео