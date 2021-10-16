https://ru.sputnik.md/20211016/kishinev-pozhar-45566516.html

В Кишиневе загорелось здание полиграфической мастерской

В Кишиневе загорелось здание полиграфической мастерской

Сильное возгорание тушат 10 экипажей спасателей фото видео

2021-10-16T16:33+0300

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молдова

пожар

кишинев

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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщили, что в Кишиневе в субботу днем загорелось здание по улице Федереулуй, 4.Звонок в службу 112 поступил в 15.13. По данным ГИЧС, пламя охватило крышу полиграфической мастерской. Для тушения пожара было направлено 10 экипажей спасателей и пожарных.Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что огонь охватил 2-й этаж и крышу мастерской. Благодаря оперативному вмешательству спасателей пожар был локализован в 16.08. ГИЧС также сообщает, что огнем было охвачено около 240 м2 помещения. Жертв нет.В настоящее время специалисты продолжают работать на месте возникновения пожара. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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молдова, пожар, кишинев