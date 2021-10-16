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В Кишиневе загорелось здание полиграфической мастерской
В Кишиневе загорелось здание полиграфической мастерской
Сильное возгорание тушат 10 экипажей спасателей фото видео
2021-10-16T16:33+0300
2021-10-16T17:04+0300
молдова
пожар
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщили, что в Кишиневе в субботу днем загорелось здание по улице Федереулуй, 4.Звонок в службу 112 поступил в 15.13. По данным ГИЧС, пламя охватило крышу полиграфической мастерской. Для тушения пожара было направлено 10 экипажей спасателей и пожарных.Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что огонь охватил 2-й этаж и крышу мастерской. Благодаря оперативному вмешательству спасателей пожар был локализован в 16.08. ГИЧС также сообщает, что огнем было охвачено около 240 м2 помещения. Жертв нет.В настоящее время специалисты продолжают работать на месте возникновения пожара. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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молдова, пожар, кишинев

В Кишиневе загорелось здание полиграфической мастерской

16:33 16.10.2021 (обновлено: 17:04 16.10.2021)
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Incendiu în Capitală, arde un depozit
Incendiu în Capitală, arde un depozit - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
На место возгорания было отправлено 10 экипажей спасателей и пожарных.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщили, что в Кишиневе в субботу днем загорелось здание по улице Федереулуй, 4.
Звонок в службу 112 поступил в 15.13. По данным ГИЧС, пламя охватило крышу полиграфической мастерской. Для тушения пожара было направлено 10 экипажей спасателей и пожарных.
Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что огонь охватил 2-й этаж и крышу мастерской.
Благодаря оперативному вмешательству спасателей пожар был локализован в 16.08. ГИЧС также сообщает, что огнем было охвачено около 240 м2 помещения. Жертв нет.
В настоящее время специалисты продолжают работать на месте возникновения пожара. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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