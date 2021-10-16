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В Кишиневе появится еще один благоустроенный сквер
В Кишиневе появится еще один благоустроенный сквер
Еще один из скверов в столичном секторе Ботаника отремонтируют, в будущем на его территории восстановят фонтан. 16.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-16T11:17+0300
2021-10-16T11:17+0300
2021-10-16T11:45+0300
новости кишинева
ремонт
ион чебан
сквер
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В Кишиневе будет отремонтирован сквер на улице Николае Титулеску. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети.Он отметил, что долгие годы эта зеленая зона была заброшенной. Теперь же начались работы по ее ремонту и благоустройству. На текущем этапе осуществляется демонтаж старого бордюра и изношенного асфальта.Примар также сообщил, что проект по благоустройству этой зеленой зоны осуществляется в результате заключения соглашения о сотрудничестве между столичным сектором Ботаника и уездом Бузэу, Румыния.Летом этого года было одобрено решение о софинансировании Советом уезда Бузэу проекта по обустройству и модернизации данного сквера.Также будет отремонтирован подземный переход возле сквера, добавил Чебан.
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ремонт, ион чебан, сквер
В Кишиневе появится еще один благоустроенный сквер
11:17 16.10.2021 (обновлено: 11:45 16.10.2021)
Еще один из скверов в столичном секторе Ботаника отремонтируют, в будущем на его территории восстановят фонтан.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В Кишиневе будет отремонтирован сквер на улице Николае Титулеску. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети.
Он отметил, что долгие годы эта зеленая зона была заброшенной. Теперь же начались работы по ее ремонту и благоустройству. На текущем этапе осуществляется демонтаж старого бордюра и изношенного асфальта.
Примар также сообщил, что проект по благоустройству этой зеленой зоны осуществляется в результате заключения соглашения о сотрудничестве между столичным сектором Ботаника и уездом Бузэу, Румыния.
Летом этого года было одобрено решение о софинансировании Советом уезда Бузэу проекта по обустройству и модернизации данного сквера.
"Будут созданы пешеходные дорожки, установлена система освещения и смонтирована система орошения. Позже будет расставлена уличная мебель. На втором этапе в сквере будет отремонтирован фонтан", – написал столичный градоначальник.
Также будет отремонтирован подземный переход возле сквера, добавил Чебан.