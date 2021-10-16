https://ru.sputnik.md/20211016/kishinev-skver-45561213.html

В Кишиневе появится еще один благоустроенный сквер

В Кишиневе появится еще один благоустроенный сквер

Еще один из скверов в столичном секторе Ботаника отремонтируют, в будущем на его территории восстановят фонтан. 16.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-16T11:17+0300

2021-10-16T11:17+0300

2021-10-16T11:45+0300

новости кишинева

ремонт

ион чебан

сквер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45544464_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3feda852a15fd573b1af27fe90adfa87.jpg

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В Кишиневе будет отремонтирован сквер на улице Николае Титулеску. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети.Он отметил, что долгие годы эта зеленая зона была заброшенной. Теперь же начались работы по ее ремонту и благоустройству. На текущем этапе осуществляется демонтаж старого бордюра и изношенного асфальта.Примар также сообщил, что проект по благоустройству этой зеленой зоны осуществляется в результате заключения соглашения о сотрудничестве между столичным сектором Ботаника и уездом Бузэу, Румыния.Летом этого года было одобрено решение о софинансировании Советом уезда Бузэу проекта по обустройству и модернизации данного сквера.Также будет отремонтирован подземный переход возле сквера, добавил Чебан.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ремонт, ион чебан, сквер