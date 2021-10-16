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https://ru.sputnik.md/20211016/merkel-erdogan-45569223.html
Меркель и Эрдоган поспорили о форме государственного правления
Меркель и Эрдоган поспорили о форме государственного правления
Шутка Эрдогана про своего внука рассмешила Меркель на совместной пресс-конференции лидеров двух стран.
2021-10-16T19:08+0300
2021-10-16T19:43+0300
политика
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель не сошлись во взглядах по поводу недостатков коалиционного правительства.Меркель находится в Турции с рабочим визитом. Это ее прощальный визит в эту страну в должности канцлера, сообщает РИА Новости.В ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран Эрдоган отметил, что с Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период, но с коалиционным правительством работать всегда сложно.В свою очередь, Меркель заявила, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна "не собирается переходить на президентскую систему"."Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством", – напомнил президент Турции."Это правда, однако такова жизнь", – признала канцлер Германии."Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь – такова жизнь!" - с улыбкой ответил Эрдоган, вызвав смех присутствующих.
https://ru.sputnik.md/20210924/merkel-ptichem-zoopark-45015497.html
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в мире, германия, турция, ангела меркель, реджеп тайип эрдоган

Меркель и Эрдоган поспорили о форме государственного правления

19:08 16.10.2021 (обновлено: 19:43 16.10.2021)
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© AFP 2021 / Christoph SchmidtАнгела Меркель
Ангела Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© AFP 2021 / Christoph Schmidt
Шутка Эрдогана про своего внука рассмешила Меркель на совместной пресс-конференции лидеров двух стран.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель не сошлись во взглядах по поводу недостатков коалиционного правительства.
Меркель находится в Турции с рабочим визитом. Это ее прощальный визит в эту страну в должности канцлера, сообщает РИА Новости.
В ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран Эрдоган отметил, что с Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период, но с коалиционным правительством работать всегда сложно.
"В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать", – сказал Эрдоган.
В свою очередь, Меркель заявила, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна "не собирается переходить на президентскую систему".
"Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством", – напомнил президент Турции.
"Это правда, однако такова жизнь", – признала канцлер Германии.
"Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь – такова жизнь!" - с улыбкой ответил Эрдоган, вызвав смех присутствующих.
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