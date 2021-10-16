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Мир за сутки: тревога на МКС, королева без вина и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: тревога на МКС, королева без вина и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: тревога на МКС, королева без вина и ситуация с COVID-19
2021-10-16T08:49+0300
2021-10-16T10:03+0300
в мире
елизавета ii
мкс
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслируемые НАСА.По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.Врачи королевы Елизаветы II рекомендовали ей отказаться от алкоголяБританские СМИ пишут, что королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщает РИА Новости.Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 240 миллионов.На утро 16 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 240 043 461. Из них 4 889 036 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 884 474). Следом идут Индия (34 037 592) и Бразилия (21 627 476).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 400 971), Россия (7 804 750), Турция (7 601 596), Франция (7 180 773), Иран (5 765 904), Аргентина (5 271 361) и Испания (4 984 386).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 731 325 случаев заражения, в Румынии – 1 430 475.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 313 849. В пятницу профильное министерство сообщило о 1407 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7172, выздоровело 294 229 человек.
https://ru.sputnik.md/20210421/elizavete-II-95-i-ona-do-sih-por-istochnik-vdohvovenia-34466404.html
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в мире, елизавета ii, мкс

Мир за сутки: тревога на МКС, королева без вина и ситуация с COVID-19

08:49 16.10.2021 (обновлено: 10:03 16.10.2021)
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© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan VagnerМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслируемые НАСА.

"У нас сейчас сработало оповещение… Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам я не отбивал (сирену), чтобы они услышали", - сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.

Врачи королевы Елизаветы II рекомендовали ей отказаться от алкоголя

Британские СМИ пишут, что королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщает РИА Новости.
Рабочие устанавливают фреску с изображением королевы Великобритании Елизаветы II в центре Лондона - Sputnik Молдова, 1920, 21.04.2021
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Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.
"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезен. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много", - заявил источник газеты.
Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 240 миллионов.
На утро 16 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 240 043 461. Из них 4 889 036 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 884 474). Следом идут Индия (34 037 592) и Бразилия (21 627 476).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 400 971), Россия (7 804 750), Турция (7 601 596), Франция (7 180 773), Иран (5 765 904), Аргентина (5 271 361) и Испания (4 984 386).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 731 325 случаев заражения, в Румынии – 1 430 475.
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 313 849. В пятницу профильное министерство сообщило о 1407 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7172, выздоровело 294 229 человек.
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