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Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы - Кишинев, увы, не пахнет
Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы - Кишинев, увы, не пахнет
Председатель Ассоциации потребителей энергии прокомментировал новость о том, что правительство Молдовы планирует договориться с Евросоюзом о закупке... 16.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-16T08:00+0300
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Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы-Кишинев, увы, не пахнет
Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы-Кишинев, увы, не пахнет
По мнению председателя Ассоциации потребителей энергии, газопровод Яссы - Кишинев не покроет необходимые для Республики Молдова объемы газа, так как он физически не достроен и сегодня его невозможно быстро ввести в работу. Здесь также важно понимать, о каком именно газе идет речь. "Я говорил с работником, отвечающим за газопровод Яссы - Кишинев, который проходит через Унгены. Там абсолютно не пахнет дешевым газом. Разве румыны станут продавать газ Молдове по цене ниже, чем они закупают газ для собственной страны? В Румынии стоимость газа выше, чем в Молдове. Прошлой зимой из-за нехватки контрактного газа Румынии пришлось в срочном порядке и в незапланированных объемах самой закупать газ", - рассказал эксперт.В заключение Могоряну согласился с тем, что говорить об альтернативных источниках газа для Молдовы можно. Однако в России работают хорошие аналитики, которые просчитали возможные варианты, поэтому Молдова не сможет обойти "Газпром".
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, газпром, молдовагаз, цена на газ, природный газ
Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы - Кишинев, увы, не пахнет
08:00 16.10.2021 (обновлено: 10:00 16.10.2021)
Председатель Ассоциации потребителей энергии прокомментировал новость о том, что правительство Молдовы планирует договориться с Евросоюзом о закупке дополнительных объемов газа у соседней Румынии.
По мнению председателя Ассоциации потребителей энергии, газопровод Яссы - Кишинев не покроет необходимые для Республики Молдова объемы газа, так как он физически не достроен и сегодня его невозможно быстро ввести в работу. Здесь также важно понимать, о каком именно газе идет речь.
"Если это реверсный газ из Румынии, то о какой цене может идти речь?" - задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.
"Я говорил с работником, отвечающим за газопровод Яссы - Кишинев, который проходит через Унгены. Там абсолютно не пахнет дешевым газом. Разве румыны станут продавать газ Молдове по цене ниже, чем они закупают газ для собственной страны? В Румынии стоимость газа выше, чем в Молдове. Прошлой зимой из-за нехватки контрактного газа Румынии пришлось в срочном порядке и в незапланированных объемах самой закупать газ", - рассказал эксперт.
В заключение Могоряну согласился с тем, что говорить об альтернативных источниках газа для Молдовы можно. Однако в России работают хорошие аналитики, которые просчитали возможные варианты, поэтому Молдова не сможет обойти "Газпром".