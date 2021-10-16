https://ru.sputnik.md/20211016/mogoryanu-deshevym-gazom-iz-truby-yassy---kishinev-uvy-ne-pakhnet-45473655.html

Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы - Кишинев, увы, не пахнет

Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы - Кишинев, увы, не пахнет

Председатель Ассоциации потребителей энергии прокомментировал новость о том, что правительство Молдовы планирует договориться с Евросоюзом о закупке... 16.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-16T08:00+0300

2021-10-16T08:00+0300

2021-10-16T10:00+0300

радио

утро на sputnik’e

подкасты

в молдове

газпром

молдовагаз

цена на газ

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45473699_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_a737377aad448ae83098d4f8a6102c1a.jpg

Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы-Кишинев, увы, не пахнет Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы-Кишинев, увы, не пахнет

По мнению председателя Ассоциации потребителей энергии, газопровод Яссы - Кишинев не покроет необходимые для Республики Молдова объемы газа, так как он физически не достроен и сегодня его невозможно быстро ввести в работу. Здесь также важно понимать, о каком именно газе идет речь. "Я говорил с работником, отвечающим за газопровод Яссы - Кишинев, который проходит через Унгены. Там абсолютно не пахнет дешевым газом. Разве румыны станут продавать газ Молдове по цене ниже, чем они закупают газ для собственной страны? В Румынии стоимость газа выше, чем в Молдове. Прошлой зимой из-за нехватки контрактного газа Румынии пришлось в срочном порядке и в незапланированных объемах самой закупать газ", - рассказал эксперт.В заключение Могоряну согласился с тем, что говорить об альтернативных источниках газа для Молдовы можно. Однако в России работают хорошие аналитики, которые просчитали возможные варианты, поэтому Молдова не сможет обойти "Газпром".

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, газпром, молдовагаз, цена на газ, природный газ