https://ru.sputnik.md/20211016/moldova-chernogoria-45565261.html

Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией

Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией

Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией

2021-10-16T18:04+0300

2021-10-16T18:04+0300

2021-10-16T18:04+0300

политика

майя санду

членство в ес

черногория

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с Гораном Полексичем, послом Черногории в нашей стране с резиденцией в Бухаресте.Как сообщает пресс-служба президента, собеседники заявили, что стремятся к развитию активизации политического диалога между двумя странами.По словам главы государства, опыт Черногории как страны-кандидата в ЕС может быть полезен для Молдовы. В то же время Майя Санду подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества.Приоритетными областями экономического взаимодействия может стать не только туризм, но и другие отрасли, например, дорожная инфраструктура или возобновляемые источники энергии.Собеседники договорились о проведении бизнес-форума с участием заинтересованных компаний из обеих стран.

https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html

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молдова

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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майя санду, членство в ес, черногория, в молдове, молдова