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https://ru.sputnik.md/20211016/moldova-chernogoria-45565261.html
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
2021-10-16T18:04+0300
2021-10-16T18:04+0300
политика
майя санду
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черногория
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с Гораном Полексичем, послом Черногории в нашей стране с резиденцией в Бухаресте.Как сообщает пресс-служба президента, собеседники заявили, что стремятся к развитию активизации политического диалога между двумя странами.По словам главы государства, опыт Черногории как страны-кандидата в ЕС может быть полезен для Молдовы. В то же время Майя Санду подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества.Приоритетными областями экономического взаимодействия может стать не только туризм, но и другие отрасли, например, дорожная инфраструктура или возобновляемые источники энергии.Собеседники договорились о проведении бизнес-форума с участием заинтересованных компаний из обеих стран.
https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html
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майя санду, членство в ес, черногория, в молдове, молдова

Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией

18:04 16.10.2021
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© Photo : Președinția Republicii MoldovaМайя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Photo : Președinția Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
По мнению президента Молдовы, опыт государства-кандидата в члены ЕС может быть полезен нашей стране.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с Гораном Полексичем, послом Черногории в нашей стране с резиденцией в Бухаресте.
Как сообщает пресс-служба президента, собеседники заявили, что стремятся к развитию активизации политического диалога между двумя странами.
По словам главы государства, опыт Черногории как страны-кандидата в ЕС может быть полезен для Молдовы. В то же время Майя Санду подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества.
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Приоритетными областями экономического взаимодействия может стать не только туризм, но и другие отрасли, например, дорожная инфраструктура или возобновляемые источники энергии.
Собеседники договорились о проведении бизнес-форума с участием заинтересованных компаний из обеих стран.
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