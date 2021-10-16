https://ru.sputnik.md/20211016/moldova-chernogoria-45565261.html
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
2021-10-16T18:04+0300
2021-10-16T18:04+0300
2021-10-16T18:04+0300
политика
майя санду
членство в ес
черногория
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с Гораном Полексичем, послом Черногории в нашей стране с резиденцией в Бухаресте.Как сообщает пресс-служба президента, собеседники заявили, что стремятся к развитию активизации политического диалога между двумя странами.По словам главы государства, опыт Черногории как страны-кандидата в ЕС может быть полезен для Молдовы. В то же время Майя Санду подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества.Приоритетными областями экономического взаимодействия может стать не только туризм, но и другие отрасли, например, дорожная инфраструктура или возобновляемые источники энергии.Собеседники договорились о проведении бизнес-форума с участием заинтересованных компаний из обеих стран.
https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html
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Александр Исаев
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майя санду, членство в ес, черногория, в молдове, молдова
Молдова хочет укрепить экономические отношения с Черногорией
По мнению президента Молдовы, опыт государства-кандидата в члены ЕС может быть полезен нашей стране.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с Гораном Полексичем, послом Черногории в нашей стране с резиденцией в Бухаресте.
Как сообщает пресс-служба президента, собеседники заявили, что стремятся к развитию активизации политического диалога между двумя странами.
По словам главы государства, опыт Черногории как страны-кандидата в ЕС может быть полезен для Молдовы. В то же время Майя Санду подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества.
Приоритетными областями экономического взаимодействия может стать не только туризм, но и другие отрасли, например, дорожная инфраструктура или возобновляемые источники энергии.
Собеседники договорились о проведении бизнес-форума с участием заинтересованных компаний из обеих стран.