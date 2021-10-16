https://ru.sputnik.md/20211016/moldovagaz-ekonomia-gaz-45565023.html
Глава "Молдовагаза": "не надо кипятить полный чайник, экономьте газ"
Глава "Молдовагаза": "не надо кипятить полный чайник, экономьте газ"
Вадим Чебан считает, что жители Молдовы вполне могут уменьшить мощность автономных систем отопления.
2021-10-16T16:13+0300
2021-10-16T16:13+0300
2021-10-16T16:23+0300
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молдовагаз
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что нет ничего сложного в том, чтобы экономить газ в период, когда в стране дефицит топлива из-за отсутствия контракта с "Газпромом".По словам Чебана, уходя на работу, можно уменьшить мощность автономных систем отопления, тем более, что современные газовые котлы позволяют программировать потребление.Также жители Молдовы могут без дискомфорта уменьшать температуру теплоносителей в ночное время.Он также призвал закрывать форточки и окна, реже проветривать комнаты и кипятить столько воды, сколько необходимо, а не полный чайник.Кроме того, глава "Молдовагаза" считает, что некоторые предприятия могли бы перейти на альтернативные виды топлива, и не понимает, почему они настойчиво хотят использовать именно природный газ.Он подчеркнул, что "Молдовагаз" остается вместе с потребителями и вновь призвал обратить внимание на энергосбережение и энергоэффективность.
https://ru.sputnik.md/20211016/defitsit-gaza-sakharnyy-zavod-45563858.html
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газ, молдовагаз, вадим чебан, молдова, режим тревоги
Глава "Молдовагаза": "не надо кипятить полный чайник, экономьте газ"
16:13 16.10.2021 (обновлено: 16:23 16.10.2021)
Вадим Чебан считает, что жители Молдовы вполне могут уменьшить мощность автономных систем отопления.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что нет ничего сложного в том, чтобы экономить газ в период, когда в стране дефицит топлива из-за отсутствия контракта с "Газпромом".
По словам Чебана, уходя на работу, можно уменьшить мощность автономных систем отопления, тем более, что современные газовые котлы позволяют программировать потребление.
"Какой явный дискомфорт может создать снижение температуры отапливаемой площади с привычных для многих 24-25 градусов, при которой многие ходят по дому босиком, в майках и шортах, до (температуры - прим. ред.) 21-22 градусов, которая признана наиболее комфортной температурой окружающей среды для человека? – задается вопросом Вадим Чебан в Facebook.
Также жители Молдовы могут без дискомфорта уменьшать температуру теплоносителей в ночное время.
Он также призвал закрывать форточки и окна, реже проветривать комнаты и кипятить столько воды, сколько необходимо, а не полный чайник.
Кроме того, глава "Молдовагаза" считает, что некоторые предприятия могли бы перейти на альтернативные виды топлива, и не понимает, почему они настойчиво хотят использовать именно природный газ.
Он подчеркнул, что "Молдовагаз" остается вместе с потребителями и вновь призвал обратить внимание на энергосбережение и энергоэффективность.