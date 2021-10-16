https://ru.sputnik.md/20211016/moldovagaz-ekonomia-gaz-45565023.html

Глава "Молдовагаза": "не надо кипятить полный чайник, экономьте газ"

Глава "Молдовагаза": "не надо кипятить полный чайник, экономьте газ"

Вадим Чебан считает, что жители Молдовы вполне могут уменьшить мощность автономных систем отопления.

2021-10-16T16:13+0300

2021-10-16T16:13+0300

2021-10-16T16:23+0300

общество

газ

молдовагаз

вадим чебан

молдова

режим тревоги

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что нет ничего сложного в том, чтобы экономить газ в период, когда в стране дефицит топлива из-за отсутствия контракта с "Газпромом".По словам Чебана, уходя на работу, можно уменьшить мощность автономных систем отопления, тем более, что современные газовые котлы позволяют программировать потребление.Также жители Молдовы могут без дискомфорта уменьшать температуру теплоносителей в ночное время.Он также призвал закрывать форточки и окна, реже проветривать комнаты и кипятить столько воды, сколько необходимо, а не полный чайник.Кроме того, глава "Молдовагаза" считает, что некоторые предприятия могли бы перейти на альтернативные виды топлива, и не понимает, почему они настойчиво хотят использовать именно природный газ.Он подчеркнул, что "Молдовагаз" остается вместе с потребителями и вновь призвал обратить внимание на энергосбережение и энергоэффективность.

https://ru.sputnik.md/20211016/defitsit-gaza-sakharnyy-zavod-45563858.html

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газ, молдовагаз, вадим чебан, молдова, режим тревоги