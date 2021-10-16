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С днем рождения, Кишинев: музыка скучного человека
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Кишинев отпраздновал 14 октября свой 585 день рождения, с чем от души поздравляем всех жителей любимого города. Ну а какой день рождения без подарка? Слушайте новый выпуск подкаста "Знай наших!" и получайте удовольствие.
© Sputnik / Yana ZaharovaУчастник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021
Участник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021. Архивное фото
© Sputnik / Yana Zaharova
Для того, чтобы избежать неприятных последствий известности и сохранить анонимность, перед концертами участники группы себя гримируют. Капюшоны, темные очки и перчатки становятся их визитной карточкой. В 2014 году они выступают в Румынии, далее следуют концерты в Европе и России.
© Sputnik / Yana ZaharovaСолист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021
Солист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021. Архивное фото
© Sputnik / Yana Zaharova
"Мы не хотим блистать на афтерпати ни в Москве, ни в Бухаресте, ни в Кишиневе, ни в Париже. Хочется жить жизнью обычных людей. Не хочу никому улыбаться только потому, что это хорошо для бизнеса", – говорит вокалист.
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавский коллектив Carla’s Dreams был одним из хедлайнеров второго дня Summer Fest 2019
Молдавский коллектив Carla’s Dreams был одним из хедлайнеров второго дня Summer Fest 2019. Архивное фото
© Sputnik / Yana Zaharova
О чем поют Carla’s Dreams? Есть песни с сюжетами из жизни, а есть и выдуманные истории. Повторю слова вокалиста: "Мы поем о многом. У нас нет никаких рамок и ограничений".
© Sputnik / Yana ZaharovaCarla’s Dreams выступили во второй день Summer Fest 2019
Carla’s Dreams выступили во второй день Summer Fest 2019. Архивное фото
© Sputnik / Yana Zaharova
Какое-то время назад их творчество пытались засунуть в рамки общественной морали, усмотрев пропаганду наркотиков. Но тут на ум приходит знаменитый ответ одного президента другому: "Кто как обзывается, тот так и называется".
Смешно обвинять за любовь.