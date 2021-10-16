https://ru.sputnik.md/20211016/muzyka-skuchnogo-cheloveka-45534005.html

С днем рождения, Кишинев: музыка скучного человека

С днем рождения, Кишинев: музыка скучного человека

Творческий путь и жизненная философия Carla's Dreams

2021-10-16T20:00+0300

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С днем рождения, Кишинев: музыка скучного человека С днем рождения, Кишинев: музыка скучного человека

Для того, чтобы избежать неприятных последствий известности и сохранить анонимность, перед концертами участники группы себя гримируют. Капюшоны, темные очки и перчатки становятся их визитной карточкой. В 2014 году они выступают в Румынии, далее следуют концерты в Европе и России.О чем поют Carla’s Dreams? Есть песни с сюжетами из жизни, а есть и выдуманные истории. Повторю слова вокалиста: "Мы поем о многом. У нас нет никаких рамок и ограничений". Какое-то время назад их творчество пытались засунуть в рамки общественной морали, усмотрев пропаганду наркотиков. Но тут на ум приходит знаменитый ответ одного президента другому: "Кто как обзывается, тот так и называется". Смешно обвинять за любовь.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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