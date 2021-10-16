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Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
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На выходных будет перекрыто движение в центре Кишинева
На выходных будет перекрыто движение в центре Кишинева
В столице проводится шестой Международный кишиневский марафон. 16.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-16T07:30+0300
2021-10-16T07:30+0300
марафон
новости кишинева
кишинев
улица
бег
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что 16-17 октября, маршруты городского общественного транспорта будут изменены в связи с проведением шестого международного кишиневского марафона.В субботу и воскресенье движение будет остановлено по периметру площади Великого национального собрания (бульвар Штефана чел Маре - ул. Пушкина - ул. Митрополита Г. Бэнулеску - Бодони). Линии общественного транспорта, пересекающие центральную площадь, будут перенаправлены на соседние улицы.В субботу и воскресенье (16 - 17 октября), во время самих забегов, движение общественного транспорта в столице будет ограничено следующим образом:16 октябряДвижение троллейбусов по маршрутам № 1, 4, 5, 8, 22, 34 будет перенаправлено на ул. Букурешть в обоих направлениях;Троллейбусное движение по маршрутам № 30 и 31 изменится следующим образом: от улицы Василе Александри по ул. Букурешть, ул. А. Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.17 октябряМаршрут троллейбуса № 1 сокращен до улицы Михай Витязул;Маршрут троллейбуса № 2 изменяется: от улицы Г. Асаки на ул. Пан Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, виадук и далее по установленному маршруту;Маршрут троллейбусов № 4, 5, 13, 20, 30, 31 сокращен до железнодорожного вокзала;Маршрут троллейбуса № 17 изменится: от бульвара Траяна на бульвар Дечебал, бул. Гагарина;Троллейбусные маршруты №. 7, 10, 12, 16, 25, 32 сокращены до улицы Колумна;Маршрут троллейбуса № 9 изменяется следующим образом: от улицы Г. Асаки до ул. Василе Александри, ул. А. Матеевича, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, ул. Митрополита Г. Бэнулеску - Бодони, ул. А. Матеевича, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту;Маршрут троллейбуса № 22 изменяется следующим образом: от бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, виадук, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Гренобля, ул. Г. Асаки, ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Х. Коанды, ул. Иона Крянгэ и далее по установленному маршруту;Маршрут троллейбуса № 29 изменен следующим образом: с улицы Петрикань на ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. Х. Коанда, ул. Калеа Йешилор, парк "Алунелул", ул Калеа Йешилор, бул. Штефан чел Маре, ул. Михая Витязула и далее по установленному маршруту;Маршрут троллейбуса № 34 изменяется следующим образом: от бульвара Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина, ул. М. Когэлничану, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Х. Коанда, ул. Каля Ешилор и далее по установленному маршруту;Маршрут троллейбуса № 36 изменится следующим образом: с улицы Измаил на улицу Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску - Бодони, ул. А. Матеевича, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту.
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Евгений Чебан
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марафон, кишинев, улица, бег

На выходных будет перекрыто движение в центре Кишинева

07:30 16.10.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariКишиневский международный марафон 2019
Кишиневский международный марафон 2019 - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В столице проводится шестой Международный кишиневский марафон.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что 16-17 октября, маршруты городского общественного транспорта будут изменены в связи с проведением шестого международного кишиневского марафона.
В субботу и воскресенье движение будет остановлено по периметру площади Великого национального собрания (бульвар Штефана чел Маре - ул. Пушкина - ул. Митрополита Г. Бэнулеску - Бодони). Линии общественного транспорта, пересекающие центральную площадь, будут перенаправлены на соседние улицы.
В субботу и воскресенье (16 - 17 октября), во время самих забегов, движение общественного транспорта в столице будет ограничено следующим образом:

16 октября

Движение троллейбусов по маршрутам № 1, 4, 5, 8, 22, 34 будет перенаправлено на ул. Букурешть в обоих направлениях;
Троллейбусное движение по маршрутам № 30 и 31 изменится следующим образом: от улицы Василе Александри по ул. Букурешть, ул. А. Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

17 октября

Маршрут троллейбуса № 1 сокращен до улицы Михай Витязул;
Маршрут троллейбуса № 2 изменяется: от улицы Г. Асаки на ул. Пан Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, виадук и далее по установленному маршруту;
Маршрут троллейбусов № 4, 5, 13, 20, 30, 31 сокращен до железнодорожного вокзала;
Маршрут троллейбуса № 17 изменится: от бульвара Траяна на бульвар Дечебал, бул. Гагарина;
Троллейбусные маршруты №. 7, 10, 12, 16, 25, 32 сокращены до улицы Колумна;
Маршрут троллейбуса № 9 изменяется следующим образом: от улицы Г. Асаки до ул. Василе Александри, ул. А. Матеевича, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, ул. Митрополита Г. Бэнулеску - Бодони, ул. А. Матеевича, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту;
Маршрут троллейбуса № 22 изменяется следующим образом: от бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, виадук, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Гренобля, ул. Г. Асаки, ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Х. Коанды, ул. Иона Крянгэ и далее по установленному маршруту;
Маршрут троллейбуса № 29 изменен следующим образом: с улицы Петрикань на ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. Х. Коанда, ул. Калеа Йешилор, парк "Алунелул", ул Калеа Йешилор, бул. Штефан чел Маре, ул. Михая Витязула и далее по установленному маршруту;
Маршрут троллейбуса № 34 изменяется следующим образом: от бульвара Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина, ул. М. Когэлничану, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. Х. Коанда, ул. Каля Ешилор и далее по установленному маршруту;
Маршрут троллейбуса № 36 изменится следующим образом: с улицы Измаил на улицу Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску - Бодони, ул. А. Матеевича, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту.
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