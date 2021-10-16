https://ru.sputnik.md/20211016/pavel-filip-otstavka-45563089.html

Павел Филип ушел в отставку с поста лидера ДПМ

Павел Филип ушел в отставку с поста лидера ДПМ

Экс-премьер Молдовы Павел Филип заявил, что уходит в отставку с поста председателя ДПМ

2021-10-16T13:43+0300

2021-10-16T13:43+0300

2021-10-16T13:43+0300

политика

партии

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демократическая партия молдовы

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Экс-премьер Молдовы Павел Филип заявил, что уходит в отставку с поста председателя Демократической партии.На брифинге для прессы он также сообщил, что полностью покидает руководство ДПМ."Убежден, что Демократической партии еще есть, что предложить нашей стране и что ДПМ сможет перестроить ряды и вернуться с другим руководством", — сказал Филип.Филип сообщил, что собирался объявить о своей отставке сразу после выборов, однако хотел поддержать ДПМ, уточнить партийный бюджет на 2022 год и убедиться, что в аппарате партии налажена работа.

https://ru.sputnik.md/20200508/pavel-filip-ob-ukhode-kolleg-eto-bespretsedentnaya-ataka-na-dpm-30181097.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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