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https://ru.sputnik.md/20211016/pavel-filip-otstavka-45563089.html
Павел Филип ушел в отставку с поста лидера ДПМ
Павел Филип ушел в отставку с поста лидера ДПМ
Экс-премьер Молдовы Павел Филип заявил, что уходит в отставку с поста председателя ДПМ
2021-10-16T13:43+0300
2021-10-16T13:43+0300
политика
партии
павел филип
демократическая партия молдовы
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Экс-премьер Молдовы Павел Филип заявил, что уходит в отставку с поста председателя Демократической партии.На брифинге для прессы он также сообщил, что полностью покидает руководство ДПМ."Убежден, что Демократической партии еще есть, что предложить нашей стране и что ДПМ сможет перестроить ряды и вернуться с другим руководством", — сказал Филип.Филип сообщил, что собирался объявить о своей отставке сразу после выборов, однако хотел поддержать ДПМ, уточнить партийный бюджет на 2022 год и убедиться, что в аппарате партии налажена работа.
https://ru.sputnik.md/20200508/pavel-filip-ob-ukhode-kolleg-eto-bespretsedentnaya-ataka-na-dpm-30181097.html
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партии, павел филип, демократическая партия молдовы, в молдове, молдова

Павел Филип ушел в отставку с поста лидера ДПМ

13:43 16.10.2021
308
© Photo : Miroslav RotariPavel Filip
Pavel Filip - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Экс-премьер выразил надежду, что у Демократической партии "есть, что предложить стране".
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Экс-премьер Молдовы Павел Филип заявил, что уходит в отставку с поста председателя Демократической партии.
На брифинге для прессы он также сообщил, что полностью покидает руководство ДПМ.
"Убежден, что Демократической партии еще есть, что предложить нашей стране и что ДПМ сможет перестроить ряды и вернуться с другим руководством", — сказал Филип.
Павел Филип Pavel Filip ДПМ PDM - Sputnik Молдова, 1920, 08.05.2020
Политика
Павел Филип об уходе коллег: это беспрецедентная атака на ДПМ
8 мая 2020, 16:12
391
Филип сообщил, что собирался объявить о своей отставке сразу после выборов, однако хотел поддержать ДПМ, уточнить партийный бюджет на 2022 год и убедиться, что в аппарате партии налажена работа.
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