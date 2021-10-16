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https://ru.sputnik.md/20211016/pogodnye-rekordy-moldovy-16-oktyabrya-45557208.html
Погодные рекорды Молдовы 16 октября
Погодные рекорды Молдовы 16 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 16.10.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 октября специалисты зафиксировали более века назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 16 октября 1911 года воздух охладился до –1,8 градусов по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1991 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +23,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 25,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 16 октября

00:01 16.10.2021
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© Sputnik / Mihai Carausосень
осень - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 октября специалисты зафиксировали более века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 16 октября 1911 года воздух охладился до –1,8 градусов по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1991 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +23,7 градуса по Цельсию.
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Гараба: к чему приведет Молдову глобальное потепление
26 мая, 18:00
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 25,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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