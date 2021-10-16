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Президент Сербии намерен лично обсудить с Путиным вопрос цены на газ для страны
Президент Сербии намерен лично обсудить с Путиным вопрос цены на газ для страны
Вучич заявил, что Белград не сможет оплачивать газ по предложенной Россией цене.
2021-10-16T10:48+0300
2021-10-16T11:00+0300
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала TV Prva о том, что Россия предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов. При этом сербский лидер заявил, что эта цена Белград не устраивает, пишет РИА Новости.По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за тысячу кубометров, договор истекает в конце года.По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости."Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до восьми миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.
https://ru.sputnik.md/20211015/romania-ne-dast-moldove-bez-soglasheniya-gazprom-45549446.html
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в мире, россия, сербия, цена на газ

Президент Сербии намерен лично обсудить с Путиным вопрос цены на газ для страны

10:48 16.10.2021 (обновлено: 11:00 16.10.2021)
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© Sputnik / Aleksej Nikolskij / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Aleksej Nikolskij
/
Перейти в фотобанк
Вучич заявил, что Белград не сможет оплачивать газ по предложенной Россией цене.
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала TV Prva о том, что Россия предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов. При этом сербский лидер заявил, что эта цена Белград не устраивает, пишет РИА Новости.
По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за тысячу кубометров, договор истекает в конце года.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле. <…> Тогда бы цена была 790 долларов за тысячу кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? <...> Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", — заявил Вучич.

По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости.
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"Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.
Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до восьми миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.
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