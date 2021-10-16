https://ru.sputnik.md/20211016/prezident-serbii-putin-gaz-45560589.html

Президент Сербии намерен лично обсудить с Путиным вопрос цены на газ для страны

Президент Сербии намерен лично обсудить с Путиным вопрос цены на газ для страны

Вучич заявил, что Белград не сможет оплачивать газ по предложенной Россией цене.

2021-10-16T10:48+0300

2021-10-16T10:48+0300

2021-10-16T11:00+0300

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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала TV Prva о том, что Россия предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов. При этом сербский лидер заявил, что эта цена Белград не устраивает, пишет РИА Новости.По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за тысячу кубометров, договор истекает в конце года.По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости."Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до восьми миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.

https://ru.sputnik.md/20211015/romania-ne-dast-moldove-bez-soglasheniya-gazprom-45549446.html

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в мире, россия, сербия, цена на газ