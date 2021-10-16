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В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%
В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%
В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%
2021-10-16T17:35+0300
2021-10-16T17:57+0300
коронавирус
россия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в стране."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.По данным Минздрава Молдовы, с момента старта кампании по массовой вакцинации в республике было введено 1 433 922 дозы вакцин. По состоянию на 12 октября обеими дозами в Молдове привито 23,68% населения. Самые высокие показатели вакцинации отмечаются в Кишиневе – 35%, а также в Сорокском (27%), Дубоссарском (25%) и Оргеевском (24%) районах. В то же время самый низкий уровень вакцинации – от 13% до 15% – в Леовском и Сынжерейском районах и в АТО Гагаузия.
https://ru.sputnik.md/20211013/rossia-ispytanie-nazalnaea-vaktsina-covid-19-45477333.html
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россия, вакцинация

В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%

17:35 16.10.2021 (обновлено: 17:57 16.10.2021)
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© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкВакцинация в Москве
Вакцинация в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в стране.
"По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.
При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.
Лаборатория по исследованию коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19
13 октября, 16:24
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В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.
По данным Минздрава Молдовы, с момента старта кампании по массовой вакцинации в республике было введено 1 433 922 дозы вакцин. По состоянию на 12 октября обеими дозами в Молдове привито 23,68% населения. Самые высокие показатели вакцинации отмечаются в Кишиневе – 35%, а также в Сорокском (27%), Дубоссарском (25%) и Оргеевском (24%) районах. В то же время самый низкий уровень вакцинации – от 13% до 15% – в Леовском и Сынжерейском районах и в АТО Гагаузия.
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