https://ru.sputnik.md/20211016/rossia-kollektivnyy-immunitet-koronavirus-45567557.html

В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%

В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%

В России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%

2021-10-16T17:35+0300

2021-10-16T17:35+0300

2021-10-16T17:57+0300

коронавирус

россия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в стране."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.По данным Минздрава Молдовы, с момента старта кампании по массовой вакцинации в республике было введено 1 433 922 дозы вакцин. По состоянию на 12 октября обеими дозами в Молдове привито 23,68% населения. Самые высокие показатели вакцинации отмечаются в Кишиневе – 35%, а также в Сорокском (27%), Дубоссарском (25%) и Оргеевском (24%) районах. В то же время самый низкий уровень вакцинации – от 13% до 15% – в Леовском и Сынжерейском районах и в АТО Гагаузия.

https://ru.sputnik.md/20211013/rossia-ispytanie-nazalnaea-vaktsina-covid-19-45477333.html

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россия, вакцинация