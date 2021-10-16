https://ru.sputnik.md/20211016/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhdi-i-tumany-45552146.html
Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы
Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы
Прогноз погоды в Молдове на 16 17 и 18 октября
2021-10-16T07:00+0300
2021-10-16T07:00+0300
2021-10-16T07:00+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большой части территории небольшой дождь.Ночью местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 октября: ночью – от +6 до +8, днем – от +12 до +14.Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8...+9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметыВ православной церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин.В старину крестьяне в этот день опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки, порчи. Поговаривали, что нечисть способен отпугнуть запах чеснока и лука, а потому, согласно приметам, связки с ними подвешивали над дверьми и окнами.Если человек родился 16 октября, то его талисманом является гранат, а сам именинник обладает способностями к врачеванию.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большой части территории небольшой дождь.
Ночью местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 октября: ночью – от +6 до +8, днем – от +12 до +14.
Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8...+9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин.
В старину крестьяне в этот день опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки, порчи. Поговаривали, что нечисть способен отпугнуть запах чеснока и лука, а потому, согласно приметам, связки с ними подвешивали над дверьми и окнами.
Если человек родился 16 октября, то его талисманом является гранат, а сам именинник обладает способностями к врачеванию.