https://ru.sputnik.md/20211016/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhdi-i-tumany-45552146.html

Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы

Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы

Прогноз погоды в Молдове на 16 17 и 18 октября

2021-10-16T07:00+0300

2021-10-16T07:00+0300

2021-10-16T07:00+0300

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0b/33590497_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_6ebbe499abdf30bbc8f91aa374f2c8ad.jpg

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большой части территории небольшой дождь.Ночью местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 октября: ночью – от +6 до +8, днем – от +12 до +14.Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8...+9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметыВ православной церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин.В старину крестьяне в этот день опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки, порчи. Поговаривали, что нечисть способен отпугнуть запах чеснока и лука, а потому, согласно приметам, связки с ними подвешивали над дверьми и окнами.Если человек родился 16 октября, то его талисманом является гранат, а сам именинник обладает способностями к врачеванию.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды