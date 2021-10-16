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Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы
Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы
В списке получивших высшую государственную награду — деятели науки, образования и искусств.
2021-10-16T13:17+0300
2021-10-16T13:17+0300
общество
майя санду
награды
орден республики
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 30 человек "Орденом Республики" по случаю 30-летия провозглашения независимости страны в этом году.Все лауреаты были удостоены орденов в знак признания заслуг — за вклад в продвижение имиджа Республики Молдова в мире, за профессиональные успехи, а также за активное участие в жизни общества. Ряд наград был присвоен посмертно.В список лауреатов вошли деятели культуры и экономисты, общественные деятели и мэры, учителя и медперсонал, ученые и спортсмены.
https://ru.sputnik.md/20210218/plahotniuc-lishili-naivysshey-nagrady-moldova-ordena-respubliki-33682440.html
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майя санду, награды, орден республики, в молдове, молдова

Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы

13:17 16.10.2021
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© Photo : Publika.mdОрден республики
Орден республики - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Photo : Publika.md
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В списке получивших высшую государственную награду — деятели науки, образования и искусства, некоторые были награждены посмертно.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 30 человек "Орденом Республики" по случаю 30-летия провозглашения независимости страны в этом году.
Все лауреаты были удостоены орденов в знак признания заслуг — за вклад в продвижение имиджа Республики Молдова в мире, за профессиональные успехи, а также за активное участие в жизни общества. Ряд наград был присвоен посмертно.
"Эти талантливые люди принесли стране славу во всем мире или самоотверженно работали дома, спасая жизни, воспитывая новое поколение, продвигая уникальные проекты", — цитирует главу государства пресс-служба президента.
В список лауреатов вошли деятели культуры и экономисты, общественные деятели и мэры, учителя и медперсонал, ученые и спортсмены.
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