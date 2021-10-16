https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html
Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы
Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы
В списке получивших высшую государственную награду — деятели науки, образования и искусств.
2021-10-16T13:17+0300
2021-10-16T13:17+0300
2021-10-16T13:17+0300
общество
майя санду
награды
орден республики
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/933/88/9338888_0:177:3383:2079_1920x0_80_0_0_42dc9ccccc437c33d9d522ab67ab0d33.jpg
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 30 человек "Орденом Республики" по случаю 30-летия провозглашения независимости страны в этом году.Все лауреаты были удостоены орденов в знак признания заслуг — за вклад в продвижение имиджа Республики Молдова в мире, за профессиональные успехи, а также за активное участие в жизни общества. Ряд наград был присвоен посмертно.В список лауреатов вошли деятели культуры и экономисты, общественные деятели и мэры, учителя и медперсонал, ученые и спортсмены.
https://ru.sputnik.md/20210218/plahotniuc-lishili-naivysshey-nagrady-moldova-ordena-respubliki-33682440.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/933/88/9338888_187:0:3194:2255_1920x0_80_0_0_cd5669bb0ab1a5b84bec41a8372524dc.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
майя санду, награды, орден республики, в молдове, молдова
Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы
В списке получивших высшую государственную награду — деятели науки, образования и искусства, некоторые были награждены посмертно.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 30 человек "Орденом Республики" по случаю 30-летия провозглашения независимости страны в этом году.
Все лауреаты были удостоены орденов в знак признания заслуг — за вклад в продвижение имиджа Республики Молдова в мире, за профессиональные успехи, а также за активное участие в жизни общества. Ряд наград был присвоен посмертно.
"Эти талантливые люди принесли стране славу во всем мире или самоотверженно работали дома, спасая жизни, воспитывая новое поколение, продвигая уникальные проекты", — цитирует главу государства пресс-служба президента.
В список лауреатов вошли деятели культуры и экономисты, общественные деятели и мэры, учителя и медперсонал, ученые и спортсмены.