https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html

Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы

Майя Санду наградила 30 человек в честь 30-летия независимости Молдовы

В списке получивших высшую государственную награду — деятели науки, образования и искусств.

2021-10-16T13:17+0300

2021-10-16T13:17+0300

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общество

майя санду

награды

орден республики

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молдова

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 30 человек "Орденом Республики" по случаю 30-летия провозглашения независимости страны в этом году.Все лауреаты были удостоены орденов в знак признания заслуг — за вклад в продвижение имиджа Республики Молдова в мире, за профессиональные успехи, а также за активное участие в жизни общества. Ряд наград был присвоен посмертно.В список лауреатов вошли деятели культуры и экономисты, общественные деятели и мэры, учителя и медперсонал, ученые и спортсмены.

https://ru.sputnik.md/20210218/plahotniuc-lishili-naivysshey-nagrady-moldova-ordena-respubliki-33682440.html

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майя санду, награды, орден республики, в молдове, молдова