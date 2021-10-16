https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-posly-45563383.html

Майя Санду рассказала послам о ситуации в Молдове

Майя Санду рассказала послам о ситуации в Молдове

Президент рассказала о том, что предпринимает правительство по реформе юстиции и для борьбы с коронавирусом.

2021-10-16T17:02+0300

2021-10-16T17:02+0300

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политика

послы

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президент молдовы

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молдова

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Майя Санду провела онлайн-встречу с послами, аккредитованными в Кишиневе. Предметом беседы стала ситуация в Республике Молдова и процессы, начатые после июльских парламентских выборов, сообщает пресс-служба главы государства.Санду рассказала дипломатам о ходе реформы правосудия, а также развитии пандемического кризиса. Глава государства информировала послов о главных вопросах повестки дня правительства, о его краткосрочных и среднесрочных приоритетах.Она также ответила на вопросы представителей дипломатических миссий, многие из которых только начинают свой срок пребывания в Республике Молдова.

https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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