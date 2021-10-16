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https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-posly-45563383.html
Майя Санду рассказала послам о ситуации в Молдове
Майя Санду рассказала послам о ситуации в Молдове
Президент рассказала о том, что предпринимает правительство по реформе юстиции и для борьбы с коронавирусом.
2021-10-16T17:02+0300
2021-10-16T17:04+0300
политика
послы
майя санду
президент молдовы
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Майя Санду провела онлайн-встречу с послами, аккредитованными в Кишиневе. Предметом беседы стала ситуация в Республике Молдова и процессы, начатые после июльских парламентских выборов, сообщает пресс-служба главы государства.Санду рассказала дипломатам о ходе реформы правосудия, а также развитии пандемического кризиса. Глава государства информировала послов о главных вопросах повестки дня правительства, о его краткосрочных и среднесрочных приоритетах.Она также ответила на вопросы представителей дипломатических миссий, многие из которых только начинают свой срок пребывания в Республике Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html
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послы, майя санду, президент молдовы, в молдове, молдова

Майя Санду рассказала послам о ситуации в Молдове

17:02 16.10.2021 (обновлено: 17:04 16.10.2021)
66
© Sputnik / Evghenii PanasencoМайя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава государства сообщила иностранным послам о том, что предпринимает правительство по реформе юстиции и для борьбы с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Майя Санду провела онлайн-встречу с послами, аккредитованными в Кишиневе.
Предметом беседы стала ситуация в Республике Молдова и процессы, начатые после июльских парламентских выборов, сообщает пресс-служба главы государства.
Санду рассказала дипломатам о ходе реформы правосудия, а также развитии пандемического кризиса. Глава государства информировала послов о главных вопросах повестки дня правительства, о его краткосрочных и среднесрочных приоритетах.
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13:17
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Она также ответила на вопросы представителей дипломатических миссий, многие из которых только начинают свой срок пребывания в Республике Молдова.
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