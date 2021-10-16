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Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
2021-10-16T21:05+0300
2021-10-16T21:05+0300
общество
пособия
нетрудоспособность
нксс
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила второй транш пособий по временной нетрудоспособности.По данным НКСС, в Молдове это пособие получают 8385 человек. На эти цели выделено 18,5 миллиона леев.Кроме того, 1969 женщин получают пособие в связи с беременностью и рождением детей, в общей сумме — 57,5 миллиона леев.Обладателям банковских карт пособия перечисляются непосредственно в банки. Остальные могут получить деньги в любом почтовом отделении.
https://ru.sputnik.md/20211013/nevaktsinirovannykh-medikov-minzdrav-khochet-lishit-prava-na-posobie-45478562.html
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пособия, нетрудоспособность, нксс, в молдове, молдова

Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности

21:05 16.10.2021
629
© Sputnik / Mihai CarausДеньги
Деньги - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Молдове на выплату пособий временно нетрудоспособным гражданам выделено более 18 миллионов леев.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила второй транш пособий по временной нетрудоспособности.
По данным НКСС, в Молдове это пособие получают 8385 человек. На эти цели выделено 18,5 миллиона леев.
Кроме того, 1969 женщин получают пособие в связи с беременностью и рождением детей, в общей сумме — 57,5 миллиона леев.
Ministrul Sănătății Ala Nemerenco - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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13 октября, 14:11
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Обладателям банковских карт пособия перечисляются непосредственно в банки. Остальные могут получить деньги в любом почтовом отделении.
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