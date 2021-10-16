https://ru.sputnik.md/20211016/sotsstrakhovaniye-posobiya-45568472.html
Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
2021-10-16T21:05+0300
2021-10-16T21:05+0300
2021-10-16T21:05+0300
общество
пособия
нетрудоспособность
нксс
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила второй транш пособий по временной нетрудоспособности.По данным НКСС, в Молдове это пособие получают 8385 человек. На эти цели выделено 18,5 миллиона леев.Кроме того, 1969 женщин получают пособие в связи с беременностью и рождением детей, в общей сумме — 57,5 миллиона леев.Обладателям банковских карт пособия перечисляются непосредственно в банки. Остальные могут получить деньги в любом почтовом отделении.
https://ru.sputnik.md/20211013/nevaktsinirovannykh-medikov-minzdrav-khochet-lishit-prava-na-posobie-45478562.html
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Александр Исаев
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пособия, нетрудоспособность, нксс, в молдове, молдова
Нацкасса соцстрахования перечислила пособия по временной нетрудоспособности
В Молдове на выплату пособий временно нетрудоспособным гражданам выделено более 18 миллионов леев.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила второй транш пособий по временной нетрудоспособности.
По данным НКСС, в Молдове это пособие получают 8385 человек. На эти цели выделено 18,5 миллиона леев.
Кроме того, 1969 женщин получают пособие в связи с беременностью и рождением детей, в общей сумме — 57,5 миллиона леев.
Обладателям банковских карт пособия перечисляются непосредственно в банки. Остальные могут получить деньги в любом почтовом отделении.