https://ru.sputnik.md/20211016/sputnik-v-vaktsina-dety-45558552.html

Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей

Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей

Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей

2021-10-16T09:17+0300

2021-10-16T09:17+0300

2021-10-16T09:18+0300

коронавирус

россия

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей.По словам ученого, препарат может получить название "Спутник М", сообщает РИА Новости.В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.Как отмечал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, если препарат одобрят, подростков будут прививать только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html

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россия, вакцина, спутник v