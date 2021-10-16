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Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей
Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей
Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей
2021-10-16T09:17+0300
2021-10-16T09:18+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей.По словам ученого, препарат может получить название "Спутник М", сообщает РИА Новости.В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.Как отмечал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, если препарат одобрят, подростков будут прививать только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html
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россия, вакцина, спутник v

Создатели "Спутник V" рассказали о названии вакцины против COVID для детей

09:17 16.10.2021 (обновлено: 09:18 16.10.2021)
183
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В России может появиться вакцина от коронавируса для детей, разработанная учеными, создавшими Спутник V".
КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей.
По словам ученого, препарат может получить название "Спутник М", сообщает РИА Новости.

"Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине", — сказал Гинцбург.

В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.
Как отмечал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, если препарат одобрят, подростков будут прививать только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей.
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Коронавирус
Эксперт ВОЗ: "Спутник V" - хорошая вакцина, надеемся, что ее одобрят
12 октября, 15:25
425
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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