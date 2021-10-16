https://ru.sputnik.md/20211016/ukrainy-gazovyy-vopros-45564400.html

"Иждивенческий подход": вице-премьер РФ – о позиции Украины в газовом вопросе

"Иждивенческий подход": вице-премьер РФ – о позиции Украины в газовом вопросе

"Иждивенческий подход": вице-премьер РФ – о позиции Украины в газовом вопросе

2021-10-16T14:43+0300

2021-10-16T14:43+0300

2021-10-16T14:43+0300

экономика

украина

россия

транзит газа

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Позиция Украины по газовому вопросу в отношении других стран, в том числе и России, вызывает удивление и имеет иждивенческий характер. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", пишет РИА Новости.Новак также выразил удивление тем, что Украина покупает газ через реверс, а не напрямую у России, что было бы дешевле."Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Это вызывает удивление", – добавил Новак.

https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html

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украина, россия, транзит газа