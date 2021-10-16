https://ru.sputnik.md/20211016/uteplyayut-shkoly-detsady-bolnitsy-45567746.html
В Кишиневе утепляют школы, детсады и больницы
В Кишиневе утепляют школы, детсады и больницы
Как проходит теплоизоляция общественных зданий в Кишиневе
2021-10-16T18:33+0300
2021-10-16T18:33+0300
2021-10-16T18:33+0300
детские сады
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В столице продолжаются тепловые реабилитационные работы социальных учреждений, сообщил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.Проект "Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий в Кишиневе" реализуется в муниципалитете впервые. Бенефициарами проекта стали 14 лицеев, 6 детских садов и 3 городских больницы.Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов евро и финансируется примэрией Кишинева при участии партнеров по развитию: ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (займы по 10 миллионов евро), а также европейским фондом E5P Energy Fund (грант 5 миллионов евро).
https://ru.sputnik.md/20211016/moldovagaz-ekonomia-gaz-45565023.html
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детские сады, школы, больницы, примэрия кишинева, теплоизоляция, в молдове, молдова
В Кишиневе утепляют школы, детсады и больницы
Работы по теплоизоляции общественных зданий финансирует примэрия Кишинева при поддержке партнеров.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В столице продолжаются тепловые реабилитационные работы социальных учреждений, сообщил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.
Проект "Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий в Кишиневе" реализуется в муниципалитете впервые. Бенефициарами проекта стали 14 лицеев, 6 детских садов и 3 городских больницы.
Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов евро и финансируется примэрией Кишинева при участии партнеров по развитию: ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (займы по 10 миллионов евро), а также европейским фондом E5P Energy Fund (грант 5 миллионов евро).