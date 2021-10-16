Загадочные детали старого Кишинева: фрамуги, декроттуары и другие
© Sputnik / Сергей ЦуркануЗдание по улице Эминеску, Кишинев 2021
© Sputnik / Сергей Цуркану
В молдавской столице все еще можно увидеть объекты, назначение которых непонятно уже многим ее жителям.
Тот, кто воспринимает город не просто как место работы, школу, детский сад, супермаркеты и аптеки, обычно внимательно смотрит по сторонам. И замечает – прошлое просачивается из городских деталей. Их все меньше и меньше, а когда-нибудь их не станет вовсе. Но пока они еще есть (как и доступные средства для фотосъемки), попытаемся рассказать о некоторых, самых "таинственных".
Фрамуги
За этим таинственным и каким-то странным словом скрывается довольно привычная деталь – глухое окошко над старинной дверью или окном. В Кишиневе, увы, огромное количество старинных дверей заменили на современные – стандартные деревянные или того хуже металлические. Новым хозяевам вероятно это кажется практичным. Да и выглядит, на их взгляд "богато". Но старинные двери еще остались (про них обязательно будет статья), как и их фрамуги.
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтарые Кишиневские двери
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Старые Кишиневские двери
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтарые Кишиневские двери
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Старые Кишиневские двери
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Старые Кишиневские двери
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Старые Кишиневские двери
Декроттуары
Еще одно слово-загадка, за которым, на самом деле, прячется практичная старинная вещица, польза которой очевидна и сейчас. Мудреное слово родом из Франции, "от грязи", "от навоза" – именно такова его этимология. Наверное, вы уже догадались – это скребок, приспособление для очистки обуви от грязи у входа в здание. Декроттуары получили распространение в Европе с середины XVIII века. Вещица стала модной, и со временем приобрела индивидуальность и художественность. Осталось их в Кишиневе немного.
© Sputnik / Сергей ЦуркануДекроттуары в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Декроттуары в Кишиневе
© Sputnik / Сергей ЦуркануДекроттуары в Кишиневе
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Декроттуары в Кишиневе
© Sputnik / Сергей ЦуркануДекроттуары в Кишиневе
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Декроттуары в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Декроттуары в Кишиневе
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Декроттуары в Кишиневе
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Декроттуары в Кишиневе
Флагодержатели
О назначениях этих элементов догадаться проще. Но интересно другое – их часто воспринимают как советскую деталь, однако это совсем не так – большинство из них установлено в межвоенный период, а некоторые еще раньше – до 1918 года.
© Sputnik / Сергей ЦуркануФлагодержатель в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Флагодержатель в Кишиневе
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Флагодержатель в Кишиневе
Колесоотбойники
По-настоящему уникальная и редкая часть наследия старого города. Это тумбы или столбики, обычно из металла или камня, установленные у въезда во двор или у проема арок. Назначение – защита стен от повреждения въезжающей каретой или телегой. Четыре колесоотбойника стоят у главной арки города – напоминая, что раньше через нее проезжал транспорт.
© Sputnik / Сергей ЦуркануКолесоотбойники в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Колесоотбойники в Кишиневе
© Sputnik / Сергей ЦуркануКолесоотбойники в Кишиневе
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Колесоотбойники в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Колесоотбойники в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Колесоотбойники в Кишиневе
На улице Эминеску сохранилась симпатичная пара этих объектов.
© Sputnik / Сергей ЦуркануКолесоотбойники в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Колесоотбойники в Кишиневе
© Sputnik / Сергей ЦуркануКолесоотбойники в Кишиневе
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Колесоотбойники в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Колесоотбойники в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Колесоотбойники в Кишиневе
Ниже по Эминеску совсем недавно было еще два колесоотбойника, старинных и красивых. Год или два назад они исчезли – вероятно новый взгляд на дизайн, экстерьер зданий и то, как должен выглядеть "старый город" не оставил для них права на существование. По иронии судьбы они располагались у самого Центра по охране нематериального культурного наследия Министерства Культуры. Возможно, они были слишком материальны?
Плитка-кабанчик
За этим милым словосочетанием кроются керамические украшения фасада. Их в современном Кишиневе тоже очень немного. Есть они на задании по улице 31-го августа. Здание в приличном виде, что радует.
Керамические украшения на здании. Кишинев
А вот тут, на пересечении улиц Штефана чел Маре и Петру Мовилэ все намного хуже. Прекрасный особняк давно стал руинами, и дела до него, как водится, никому нет. А детали его очень интересны.
© Sputnik / Сергей ЦуркануКерамические украшения на здании. Кишинев
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Керамические украшения на здании. Кишинев
© Sputnik / Сергей ЦуркануКерамические украшения на здании. Кишинев
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Керамические украшения на здании. Кишинев
© Sputnik / Сергей ЦуркануРуины здания в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Руины здания в Кишиневе
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Керамические украшения на здании. Кишинев
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Керамические украшения на здании. Кишинев
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Руины здания в Кишиневе
Городские элементы, о которых рассказано в этой статье – только часть того самого культурного наследия, которое у нас так своеобразно защищают. Или зачищают. Каждый год меняет лицо города. Разумеется, есть и изменения к лучшему. Но они не должны происходить параллельно с уничтожением памяти и красоты. Иначе оно того не стоит.