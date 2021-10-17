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Дефицит торгового баланса в Молдове продолжает расти
Дефицит торгового баланса в Молдове продолжает расти
Объем импорта в Молдову значительно превысил экспорт, что привело к возникновению дефицита торгового баланса.
2021-10-17T11:31+0300
2021-10-17T11:31+0300
экономика
экспорт
импорт
дефицит торгового баланса
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. За первые восемь месяцев этого года экспорт молдавских товаров составил 1,8 миллиарда долларов США, что на 18,6% больше, чем за тот же период 2020 года.Однако темпы роста импорта оказались выше почти в два раза. Ввоз товаров из-за рубежа вырос на 32,5% и составил 4,4 миллиарда долларов. Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров привел к накоплению в январе-августе 2021 года дефицита торгового баланса в размере около 2,6 миллиарда долларов, что на 796 миллионов долларов больше, чем за тот же период 2020 года.При этом дефицит в торговле со странами ЕС составил 918, а со странами СНГ – 768,7 миллиона долларов.На долю стран Евросоюза пришлось 62,6% от общего объема экспорта. Экспорт товаров в страны СНГ составил 15,6%. Реэкспорт — 25,8 процента.
https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-spisok-produktov-zhivotnovodstva-rynok-es-45442731.html
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Александр Исаев
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экспорт, импорт, дефицит торгового баланса, в молдове, молдова

Дефицит торгового баланса в Молдове продолжает расти

11:31 17.10.2021
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Александр Исаев
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За восемь месяцев 2021 года объем импорта товаров в Молдову значительно превысил экспорт, что привело к возникновению дефицита торгового баланса.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. За первые восемь месяцев этого года экспорт молдавских товаров составил 1,8 миллиарда долларов США, что на 18,6% больше, чем за тот же период 2020 года.
Однако темпы роста импорта оказались выше почти в два раза. Ввоз товаров из-за рубежа вырос на 32,5% и составил 4,4 миллиарда долларов.
Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров привел к накоплению в январе-августе 2021 года дефицита торгового баланса в размере около 2,6 миллиарда долларов, что на 796 миллионов долларов больше, чем за тот же период 2020 года.
При этом дефицит в торговле со странами ЕС составил 918, а со странами СНГ – 768,7 миллиона долларов.
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На долю стран Евросоюза пришлось 62,6% от общего объема экспорта. Экспорт товаров в страны СНГ составил 15,6%. Реэкспорт — 25,8 процента.
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