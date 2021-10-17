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Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы
Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы
Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы
2021-10-17T17:36+0300
2021-10-17T17:47+0300
экономика
финансы
европейский союз
минфин молдовы
в молдове
молдова
думитру будянски
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Министерство финансов посетила делегация европейских экспертов по линии Программы совершенствования управления SIGMA во главе с региональным менеджером Фердинандом Потом и менеджером по Украине Мартиньшем Криевиньшем.Во встрече с экспертами участвовали министр финансов Думитру Будянски, а также руководители подразделений министерства. Эксперты посетили Кишинев, чтобы предложить техническую помощь Минфину. Собеседники определили области, в которых будет проходить совместная работа. Это финансовый контроль, бюджетное планирование, государственные закупки, соответствие международным стандартам бухгалтерского учета для государственного сектора и другие.SIGMA – это совместная инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза, которая направлена ​​на модернизацию и укрепление государственных услуг в странах-кандидатах и ​​потенциальных кандидатах, а также в странах, соседствующих с ЕС.
https://ru.sputnik.md/20211007/nachala-goda-publichnom-byudzhete-moldovy-dokhod-54-milliardov-leev-45340343.html
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финансы, европейский союз, минфин молдовы, в молдове, молдова, думитру будянски

Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы

17:36 17.10.2021 (обновлено: 17:47 17.10.2021)
151
© Sputnik / Evgheni PanasencoМинистерство финансов Молдовы
Министерство финансов Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Молдове побывала делегация специалистов по управлению финансами из Евросоюза.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Министерство финансов посетила делегация европейских экспертов по линии Программы совершенствования управления SIGMA во главе с региональным менеджером Фердинандом Потом и менеджером по Украине Мартиньшем Криевиньшем.
Во встрече с экспертами участвовали министр финансов Думитру Будянски, а также руководители подразделений министерства.
Эксперты посетили Кишинев, чтобы предложить техническую помощь Минфину. Собеседники определили области, в которых будет проходить совместная работа. Это финансовый контроль, бюджетное планирование, государственные закупки, соответствие международным стандартам бухгалтерского учета для государственного сектора и другие.
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SIGMA – это совместная инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза, которая направлена ​​на модернизацию и укрепление государственных услуг в странах-кандидатах и ​​потенциальных кандидатах, а также в странах, соседствующих с ЕС.
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