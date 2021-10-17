https://ru.sputnik.md/20211017/evropeyskie-eksperty-pomosch-45580593.html

Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы

Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы

Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы

2021-10-17T17:36+0300

2021-10-17T17:36+0300

2021-10-17T17:47+0300

экономика

финансы

европейский союз

минфин молдовы

в молдове

молдова

думитру будянски

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Министерство финансов посетила делегация европейских экспертов по линии Программы совершенствования управления SIGMA во главе с региональным менеджером Фердинандом Потом и менеджером по Украине Мартиньшем Криевиньшем.Во встрече с экспертами участвовали министр финансов Думитру Будянски, а также руководители подразделений министерства. Эксперты посетили Кишинев, чтобы предложить техническую помощь Минфину. Собеседники определили области, в которых будет проходить совместная работа. Это финансовый контроль, бюджетное планирование, государственные закупки, соответствие международным стандартам бухгалтерского учета для государственного сектора и другие.SIGMA – это совместная инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза, которая направлена ​​на модернизацию и укрепление государственных услуг в странах-кандидатах и ​​потенциальных кандидатах, а также в странах, соседствующих с ЕС.

https://ru.sputnik.md/20211007/nachala-goda-publichnom-byudzhete-moldovy-dokhod-54-milliardov-leev-45340343.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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финансы, европейский союз, минфин молдовы, в молдове, молдова, думитру будянски