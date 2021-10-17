https://ru.sputnik.md/20211017/kinoekipazh-ispytaniya-covid-45570482.html

Мир за сутки: "киноэкипаж" на Земле, тайные испытания Китая и ситуация с COVID

Мир за сутки: "киноэкипаж" на Земле, тайные испытания Китая и ситуация с COVID

Мир за сутки: "киноэкипаж" на Земле, тайные испытания Китая и ситуация с COVID

2021-10-17T08:35+0300

2021-10-17T08:35+0300

2021-10-17T10:17+0300

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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Корабль "Союз МС-18 Ю.А. Гагарин" с первым в мире "киноэкипажем" вернулся на Землю, сообщает РИА Новости.Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю.По данным Роскосмоса, экипаж отчалил от МКС в 4.14 по московскому времени. В 6.42 корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи в Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.На Земле экипаж корабля встретили 200 военных, три самолета, 12 вертолетов и около 20 единиц специальной техники. Место приземления было взято под охрану для того, чтобы помочь всем трем членам экипажа выбраться из "Союза". После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.Пресса США рассказала о "заставшем врасплох" американскую разведку запуске гиперзвуковой ракеты в КитаеВ августе этого года Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Данные испытания "застали врасплох" американскую разведку, утверждает издание Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал", сообщает РИА Новости. По словам источников газеты, хоть ракета и не достигла заданной цели, испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше, чем полагали американские специалисты, продвинулся в этом.Собеседники издания отметили, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для американских военных, чьи системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.В Пентагоне выразили озабоченность действиями Китая, но не стали комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты.Посольство Китая в США не стало комментировать данные об испытаниях, однако в дипмиссии подчеркнули, что военная политика КНР всегда носила "оборонительный характер", отмечает Financial Times.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 240 миллионов.На утро 17 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 240 378 292. Из них 4 894 323 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 916 322). Следом идут Индия (34 053 573) и Бразилия (21 638 726).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 443 880), Россия (7 837 101), Турция (7 630 133), Франция (7 185 744), Иран (5 773 419), Аргентина (5 272 151) и Испания (4 984 386).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 745 165 случаев заражения, в Румынии – 1 445 714.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 315 414. В субботу профильное министерство сообщило о 1565 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7206, выздоровело 295 604 человека.

https://ru.sputnik.md/20211005/poekhali-chto-my-znaem-o-vyzove-v-kosmos-i-pochemu-eto-vazhno-45288246.html

https://ru.sputnik.md/20211007/na-kaspii-v-ramkakh-ucheniy-proshli-puski-raket-kalibr-45338731.html

https://ru.sputnik.md/20211016/rumyniya-smertnosti-koronavirus-45568273.html

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в мире, сша, китай, испытания, мкс, космос