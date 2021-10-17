https://ru.sputnik.md/20211017/kishineve-dmitriya-kozaka-45578450.html
В Кишиневе ждут Дмитрия Козака
В Кишиневе ждут Дмитрия Козака
Молдавские власти также пригласили делегацию "Газпрома" посетить страну, чтобы обсудить вопрос контракта на газ.
2021-10-17T15:17+0300
2021-10-17T15:17+0300
2021-10-17T15:18+0300
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Власти Молдовы пригласили с визитом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и представителей "Газпрома".Об этом заявил в телевизионном эфире вице-спикер парламента, лидер фракции правящей партии "Действие и солидарность" Михай Попшой.Вице-спикер напомнил, что Дмитрий Козак уже приезжал в Кишинев с визитом в августе. По словам Попшоя, тогда же была достигнута договоренность о продлении действующего контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом". Депутат выразил уверенность, что долгосрочный контракт с "Газпромом" будет продлен.
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Александр Исаев
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В Кишиневе ждут Дмитрия Козака
15:17 17.10.2021 (обновлено: 15:18 17.10.2021)
Молдавские власти также пригласили делегацию "Газпрома" посетить страну, чтобы обсудить вопрос контракта на газ.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Власти Молдовы пригласили с визитом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и представителей "Газпрома".
Об этом заявил в телевизионном эфире вице-спикер парламента, лидер фракции правящей партии "Действие и солидарность" Михай Попшой.
"Переговоры по поставке газа продолжаются. Как только мы получим результаты, мы их объявим. Представители правительства вели переговоры в Москве, теперь мы пригласили в Кишинев представителей "Газпрома" и господина Козака. Договорились, что визит произойдет, но точную дату пока не знаем, – сказал Попшой.
Вице-спикер напомнил, что Дмитрий Козак уже приезжал в Кишинев с визитом в августе. По словам Попшоя, тогда же была достигнута договоренность о продлении действующего контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом". Депутат выразил уверенность, что долгосрочный контракт с "Газпромом" будет продлен.