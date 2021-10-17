https://ru.sputnik.md/20211017/kishinevu-triumfalnaia-arka-45565851.html

Как русский генерал подарил Кишиневу триумфальную арку

Как русский генерал подарил Кишиневу триумфальную арку

Как русский генерал подарил Кишиневу триумфальную арку

2021-10-17T09:27+0300

2021-10-17T09:27+0300

2021-10-17T09:27+0300

в молдове

кишинев

бессарабия

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32032463_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6d784c538886d16adfb57c9621af5318.jpg

Собор был задуман митрополитом Бэнулеску-Бодони как символ учреждаемой Кишиневской и Хотинской епархии Русской Православной церкви. Все заботы по организации строительства были возложены на ближайшего помощника митрополита, а впоследствии архиепископа, уроженца Харьковской губернии Димитрия Сулиму.По государственной линии возведение храма патронировал генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии Михаил Воронцов. Благодаря усилиям царского наместника были изысканы очень значительные средства для строительства, аналогов которому бессарабская столица на тот момент еще не знала.В начале 1827 года, император Николай I дал одобрение Воронцову направить на строительство Рождественского храма в Кишиневе 194 тысячи рублей серебром из 10-процентного капитала Бессарабской области. На эти средства предстояло возвести соборный трехпрестольный храм с посвящением главного престола во имя Рождества Христова, а боковых – во имя святого мученика Никиты ("Дунайского апостола") и Иоанна Нового (Аккерманского).К работе над проектом храма стараниями Воронцова был привлечен известный русский архитектор, ставший впоследствии ректором Императорской академии художеств, Авраам Мельников. Работы этого творца признавались лучшими на конкурсах архитектурных проектов московского Храма Христа Спасителя и петербургского Исаакиевского собора, однако по разным причинам в последний момент предпочтение отдавалось в пользу других разработок. И вот в Кишиневе была, наконец, воплощена задумка Мельникова.Однако "выбить" финансирование и найти архитектора было только полдела. Кишиневские подрядчики еще не имели опыта строительства столь монументальных сооружений и опасались браться за этот проект. В связи с этим Воронцов разместил строительный заказ на торги в тогдашней столице генерал-губернаторства – Одессе. В итоге подрядчиком стал надворный советник и управляющий Одесской таможней Карл фон Дитерикс.В мае 1830 года на обширном пустыре между митрополией и городом был заложен первый камень будущего собора, а спустя пять лет строительство собора и колокольни при нем было завершено.Расписывать внутренние стены и изготовить иконостас был приглашен художник Иван Ковшаров. Впоследствии этот выпускник Петербургской Академии художеств расписывал одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор и церковь Архангела Михаила в Алупке.Средства на росписи и иконостас выделялись из региональной казны. Однако для того, чтобы изготовить храмовые колокола Воронцову вновь пришлось обращаться к императору. Николай I распорядился выделить со складов военного министерства в Измаиле трофейные турецкие пушки, от переплавки которых следовало получить 1 тысячу пудов (16 тонн) меди для отливки пяти колоколов. Одновременно российский монарх распорядился отлить таким же образом колокола для строившейся тогда же архитектурной жемчужины Южной Бессарабии – Свято-Покровского собора в Измаиле.Местом изготовления колоколов для Кишинева и Измаила стала еще существовавшая тогда Измаильская крепость. Отливкой руководил колокольных дел мастер, киевский мещанин Василий Лосенко. "От щедрот Императора Николая I, 1838 год" – была сделана надпись на его творениях.С изготовлением колоколов связан курьезный случай, очень повлиявший на облик центральной площади столицы Бессарабии. Дело в том, что самый большой колокол (6,4 тысячи килограммов) превысил по размерам заготовленную для него нишу на колокольне. Выход предложил военный губернатор Бессарабии Павел Федоров.Генерал настоял на том, чтобы не перестраивать уже воздвигнутую колокольню Христорождественского храма, а построить для "проблемного" колокола отдельную башню-арку при входе в сквер кафедрального собора. Из личных средств Федоров пожертвовал на это предприятие 4,5 тысячи рублей, что покрыло основную часть его стоимости.Здесь стоит в нескольких словах коснуться личности благотворителя. Родился он в Петербурге и был профессиональным военным. Участвовал в русско-турецкой войне 1806 – 1812 годов и войнах с Наполеоновской Францией. После полученного ранения был переведен на военно-административную работу. Накануне назначения в Кишинев Федоров служил комендантом и военным губернатором Николаева.Федоров активно занимался благоустройством Кишинева. Именно он инициировал императорский указ, дававший купцам, сторожившим жилье в бессарабской столице, 10-летнюю налоговую льготу. Заботами военного губернатора построены каменные православные храмы, лютеранская кирха, католический костел, клубный дом, школа для канцелярских служителей, пожарное депо с каланчой, военный госпиталь, здания для городской полиции. Федоров ходатайствовал об открытии в Кишиневе Благородного пансиона при Первой мужской гимназии (для детей бедных дворян и чиновников), образцовый девичий пансион А. Ризо и ряд других образовательных учреждений.Проектировщиком арки, задуманной и оплаченной Федоровым, стал молодой городовой архитектор Кишинева, уроженец Николаева Лука Заушкевич. Благодаря тому, что его творение гармонично вошло в кафедральный ансамбль, арка долгое время именовалась Святыми вратами.За основу своего проекта Заушкевич взял конструкцию Триумфальной арки в Риме: два яруса в стиле коринфских колонн. Освещение и торжественное открытие арки произошло в 1840 году в присутствии Воронцова, Федорова, архиепископа Дмитрия.Большой колокол стал не единственной особенностью арки, поскольку на ней были установлены приобретенные в Одессе городские часы. Их также оплатил из личных средств Павел Федоров и подарил городу.Так сформировался ансамбль площади и сквера Кафедрального собора, и по сей день являющийся визитной карточкой Кишинева. Вместе со столицей он прошел через трагические события XX века. Храм горел в роковом 1941 году и получил значительные повреждения в 1944-м. Во время антицерковной кампании Хрущева в 1962 году Христорождественский собор закрыли для богослужений, а колокольню снесли. В 1989 году власти вернули храм Молдавской митрополии Русской Православной церкви, а спустя семь лет была воссоздана колокольня.И лишь Святые врата – Арка Победы – простояли все это время с минимальными изменениями и предстают перед нами практически в первозданном виде.

https://ru.sputnik.md/20211002/moldavskaya-gotika-i-masonskie-tayny-kishinevskikh-zdaniy-bliznetsov-45209151.html

https://ru.sputnik.md/20210501/ischeznuvshie-tserkvi-kishineva-34599939.html

кишинев

бессарабия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Игорь Иваненко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

Игорь Иваненко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Игорь Иваненко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

в молдове, кишинев, бессарабия, история