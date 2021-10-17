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В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
2021-10-17T16:38+0300
2021-10-17T17:12+0300
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре столицы на перекрестке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который шел по тротуару.По сообщению полиции, около девяти часов утра на оживленном перекрестке улиц Пушкина и Когэлничану столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 31-летний водитель такси, и Skoda, где за рулем находился 30-летний мужчина.От удара автомобиль вылетел на тротуар, был сбит 35-летний пешеход. Пострадавший доставлен в больницу.
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происшествия, дтп, пешеход, в молдове, кишинев, молдова

В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре

16:38 17.10.2021 (обновлено: 17:12 17.10.2021)
382
© Sputnik / Mihai CarausПолицейская машина
Полицейская машина - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В результате столкновения двух автомобилей в Кишиневе пострадал проходивший мимо пешеход.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре столицы на перекрестке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который шел по тротуару.
По сообщению полиции, около девяти часов утра на оживленном перекрестке улиц Пушкина и Когэлничану столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 31-летний водитель такси, и Skoda, где за рулем находился 30-летний мужчина.
От удара автомобиль вылетел на тротуар, был сбит 35-летний пешеход. Пострадавший доставлен в больницу.
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