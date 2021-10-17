https://ru.sputnik.md/20211017/mashina-sbila-peshekhod-45587861.html

В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре

В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре

В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре

2021-10-17T16:38+0300

2021-10-17T16:38+0300

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общество

происшествия

дтп

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кишинев

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре столицы на перекрестке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который шел по тротуару.По сообщению полиции, около девяти часов утра на оживленном перекрестке улиц Пушкина и Когэлничану столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 31-летний водитель такси, и Skoda, где за рулем находился 30-летний мужчина.От удара автомобиль вылетел на тротуар, был сбит 35-летний пешеход. Пострадавший доставлен в больницу.

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

происшествия, дтп, пешеход, в молдове, кишинев, молдова