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В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
2021-10-17T16:38+0300
2021-10-17T16:38+0300
2021-10-17T17:12+0300
общество
происшествия
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре столицы на перекрестке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который шел по тротуару.По сообщению полиции, около девяти часов утра на оживленном перекрестке улиц Пушкина и Когэлничану столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 31-летний водитель такси, и Skoda, где за рулем находился 30-летний мужчина.От удара автомобиль вылетел на тротуар, был сбит 35-летний пешеход. Пострадавший доставлен в больницу.
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Александр Исаев
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происшествия, дтп, пешеход, в молдове, кишинев, молдова
В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
16:38 17.10.2021 (обновлено: 17:12 17.10.2021)
В результате столкновения двух автомобилей в Кишиневе пострадал проходивший мимо пешеход.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре столицы на перекрестке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который шел по тротуару.
По сообщению полиции, около девяти часов утра на оживленном перекрестке улиц Пушкина и Когэлничану столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 31-летний водитель такси, и Skoda, где за рулем находился 30-летний мужчина.
От удара автомобиль вылетел на тротуар, был сбит 35-летний пешеход. Пострадавший доставлен в больницу.