С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"

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Пересильд призналась, что у нее немного грустное настроение после расставания с космосом: "Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", – сказала актриса.