С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" приземлился в степи в Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" приземлился в степи в Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС. Вместе с ними прилетел и космонавт Олег Новицкий.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС. Вместе с ними прилетел и космонавт Олег Новицкий.
Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.
Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.
Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко после посадки.
Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко после посадки.
На Земле экипаж корабля встречали 200 военных, три самолета, 12 вертолетов и около 20 единиц специальной техники.
На Земле экипаж корабля встречали 200 военных, три самолета, 12 вертолетов и около 20 единиц специальной техники.
Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. По задумке создателей фильма "Вызов", в космосе должны были отснять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. По задумке создателей фильма "Вызов", в космосе должны были отснять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Для космонавта Роскосмоса Олега Новицкого это уже третий в его карьере полет. Он прибыл на МКС весной этого года и пробыл на станции 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Для космонавта Роскосмоса Олега Новицкого это уже третий в его карьере полет. Он прибыл на МКС весной этого года и пробыл на станции 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Член съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставила автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18".
Член съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставила автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18".
Пересильд призналась, что у нее немного грустное настроение после расставания с космосом: "Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", – сказала актриса.
Пересильд призналась, что у нее немного грустное настроение после расставания с космосом: "Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", – сказала актриса.
После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти курс реабилитации. Планируется, что уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти курс реабилитации. Планируется, что уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.