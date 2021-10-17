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С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"
С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"
С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"
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С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"

19:31 17.10.2021 (обновлено: 19:38 17.10.2021)
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" приземлился в степи в Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля &quot;Союз МС-18&quot; приземлился в степи в Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" приземлился в степи в Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС. Вместе с ними прилетел и космонавт Олег Новицкий.

&quot;Киноэкипаж&quot; в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС. Вместе с ними прилетел и космонавт Олег Новицкий. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС. Вместе с ними прилетел и космонавт Олег Новицкий.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе. - Sputnik Молдова
3/11
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
/
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Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко после посадки.

Член съемочной группы фильма &quot;Вызов&quot; режиссер Клим Шипенко после посадки. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко после посадки.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

На Земле экипаж корабля встречали 200 военных, три самолета, 12 вертолетов и около 20 единиц специальной техники.

На Земле экипаж корабля встречали 200 военных, три самолета, 12 вертолетов и около 20 единиц специальной техники. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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На Земле экипаж корабля встречали 200 военных, три самолета, 12 вертолетов и около 20 единиц специальной техники.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. По задумке создателей фильма "Вызов", в космосе должны были отснять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. По задумке создателей фильма &quot;Вызов&quot;, в космосе должны были отснять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины. - Sputnik Молдова
6/11
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. По задумке создателей фильма "Вызов", в космосе должны были отснять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Для космонавта Роскосмоса Олега Новицкого это уже третий в его карьере полет. Он прибыл на МКС весной этого года и пробыл на станции 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.

Для космонавта Роскосмоса Олега Новицкого это уже третий в его карьере полет. Он прибыл на МКС весной этого года и пробыл на станции 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле &quot;Союз МС-18&quot; 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года. - Sputnik Молдова
7/11
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
/
Перейти в фотобанк

Для космонавта Роскосмоса Олега Новицкого это уже третий в его карьере полет. Он прибыл на МКС весной этого года и пробыл на станции 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Член съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставила автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18".

Член съемочной группы фильма &quot;Вызов&quot; актриса Юлия Пересильд оставила автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля &quot;Союз МС-18&quot;. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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Член съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставила автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18".

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

Пересильд призналась, что у нее немного грустное настроение после расставания с космосом: "Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", – сказала актриса.

Пересильд призналась, что у нее немного грустное настроение после расставания с космосом: &quot;Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только&quot;, – сказала актриса. - Sputnik Молдова
10/11
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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Пересильд призналась, что у нее немного грустное настроение после расставания с космосом: "Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", – сказала актриса.

© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанк

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти курс реабилитации. Планируется, что уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти курс реабилитации. Планируется, что уже во вторник, 19 октября, &quot;киноэкипаж&quot; даст свою первую послеполетную пресс-конференцию. - Sputnik Молдова
11/11
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
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После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти курс реабилитации. Планируется, что уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.

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