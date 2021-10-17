https://ru.sputnik.md/20211017/moldova-dogovor-gazprom-45477611.html

Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля

Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля

Пасечник Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля

2021-10-17T08:00+0300

2021-10-17T08:00+0300

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Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля

Молдове стоило заранее обговаривать условия нового контракта по газу с "Газпромом", в условиях спокойного времени и определенного штиля, и тогда можно было выйти на чек, который бы всех устроил. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.В заключение Пасечник отметил, что сегодня американские производители СПГ обслуживают внутренний рынок США и Латинской Америки, поэтому им "фиолетово", что происходит Европе, хотя ранее они очень стремились заместить трубный газ "Газпрома" в регионе.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, "газпром", режим тревоги