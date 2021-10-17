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Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля
Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля
Пасечник Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля
2021-10-17T08:00+0300
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Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля
Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля
Молдове стоило заранее обговаривать условия нового контракта по газу с "Газпромом", в условиях спокойного времени и определенного штиля, и тогда можно было выйти на чек, который бы всех устроил. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.В заключение Пасечник отметил, что сегодня американские производители СПГ обслуживают внутренний рынок США и Латинской Америки, поэтому им "фиолетово", что происходит Европе, хотя ранее они очень стремились заместить трубный газ "Газпрома" в регионе.
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Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля

08:00 17.10.2021
72
Радио
Пасечник: Молдове нужно было договариваться с "Газпромом" во время штиля
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности рассказал о причинах мирового газового бума и о пробуксовке Молдовы в новом контракте с "Газпромом".
Молдове стоило заранее обговаривать условия нового контракта по газу с "Газпромом", в условиях спокойного времени и определенного штиля, и тогда можно было выйти на чек, который бы всех устроил. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"Цена на газ изменилась значительно. У "Газпрома" есть запросы на поставку газа и из Евросоюза. В этой ситуации наложились ряд факторов, в том числе и снижение газовых запасов. Все думали, что ситуация прошлого ковидного сезона, когда большого спроса не наблюдалось, повторится и в этом году. Также на рост цены повлиял и уход больших объемов сжиженного природного газа в Азию, где сейчас работают метановозы с европейского направления", – рассказал эксперт.

В заключение Пасечник отметил, что сегодня американские производители СПГ обслуживают внутренний рынок США и Латинской Америки, поэтому им "фиолетово", что происходит Европе, хотя ранее они очень стремились заместить трубный газ "Газпрома" в регионе.
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